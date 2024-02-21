روش تامین مالی راه آهن رشت_آستارا مشخص شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیأت دولت امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، گفت: در جهت تقویت تولید در حوزه انرژی برای تولید برق در کشور، امروز منابع مالی و روش‌های تسویه بدهی برای شرکت‌هایی که دولت برای پرداخت هزینه‌های تأمین برق به آنها بدهی داشت، پیش‌بینی شد که با تصویب هیأت وزیران این تسویه صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به پروژه راه‌آهن رشت - آستارا، گفت: این پروژه یکی از بخش‌های مسیر ترانزیتی شمال به جنوب کشور بوده که از اولویت‌های این دولت به منظور تقویت و توسعه توان ترانزیتی جاده‌ای کشور است. امروز منابع روش تأمین مالی این طرح مشخص شد و به تصویب هیأت وزیران رسید.

بهادری جهرمی در ادامه اذعان کرد: امروز هیأت وزیران مصوبه خوبی برای تسهیل تأمین مالی بخش تولید و حمایت مالی از بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف و تقویت ابزارهای مالی زنجیره‌ای به منظور هدایت نقدینگی به سمت تولید داشت.

وی افزود: این آئین‌نامه به دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهد که اوراق گواهی اعتبار مولد یا همان اوراق گام را به عنوان تسویه مطالباتشان از اشخاص حقیقی و حقوقی بپذیرند. اوراق گامی که سه ماه فرصت تا تسویه‌شان وجود داشته باشد، می‌توانند به عنوان تسویه بدهی به دستگاه‌های اجرایی بدهند. این در اوراق گام توان‌افزایی ایجاد می‌کند و امکان استفاده بیشتر را برای کسانی که این اوراق را در اختیار دارند فراهم می‌کند.

سخنگوی دولت در پایان بیان کرد: در راستای اقدامات زیست محیطی دولت سیزدهم و توسعه و تقویت منابع مالی به منظور انجام پروژه‌ها و طرح‌های حفاظت از محیط زیست، با اصلاح آئین‌نامه بهینه‌سازی مصرف انرژی، اصلاحاتی در این حوزه صورت گرفت تا هم منابعش بهتر تأمین شود و هم در بهره‌برداری از آن تسهیل صورت گیرد و هم به طور خاص صندوق ملی محیط زیست برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های زیست محیطی مصوب این صندوق، اجازه بهره‌برداری از منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی را پیدا کرد.