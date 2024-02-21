خبرنگاران در عرصه فرهنگی و جهاد تبیین پیام رسان مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بابک نونهال ظهر چهارشنبه در نشست صمیمی با اصحاب رسانه و فعالان مجازی در محل دادگستری این شهرستان اظهار کرد: مهمترین اصل و رکن اساسی در انتخابات دعوت به مشارکت حداکثری است و در بحث مشارکت فضای مجازی و انتشار و درج اخبار، رسانه گروهی تعیین کننده است.

وی با تاکید بر اینکه همه ما وظیفه داریم اصل بی طرفی و عدالت و انصاف را رعایت کنیم و انتخابات سالم را رواج دهیم، خاطرنشان کرد: کلیه عوامل اجرایی باید در رعایت چهار اصل سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اهتمام جدی داشته باشند.

نونهال افزود: خبرنگاران و فعالان رسانه به عنوان متولیان فرهنگی که مسئول اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم در راستای پیشبرد اهداف شهرستان مشگین شهر چه از حیث فرهنگی، سیاسی، اقتصادی هستند، نباید به دنبال حواشی و تفرقه افکنی بین مردم باشند.

دادستان مشگین شهر با اشاره به اصل ۷۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب مرداد ماه سال جاری تصریح کرد: یکی از شیوه های تبلیغ فضای مجازی است که نامزد ها و مسئولین ستادها هم می توانند در فضای مجازی و انتخابات تبلیغ کنند.

دادستان مشگین شهر بیان کرد: افرادی که سلامت انتخابات را مخدوش کنند و سبب تخریب و توهین و افترا به کسی باشد مورد قبول نیست و از انتشار دهندگان موضوع اغماض نمی کنیم و اگر فعال رسانه ای اخبار کذب منتشر کند در قالب پرونده قضایی باید جوابگو باشد.

نونهال افزود: سعی در مشارکت حداکثری و پرشکوه همانند سابق چه در راهپیمایی و چه در انتخابات برابر مقررات حرکت کنیم و هشدار به رسانه نماها که به هر نحوی می خواهند حواشی ایجاد کنند و با انتشار اخبار کذب و توهین و افترا باعث تشویش اذهان شوند برخورد خواهد شد.