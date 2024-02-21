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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۵۹

جبلی در حاشیه جلسه هیات دولت:

مناظره‌های انتخاباتی از فردا در «رسانه ملی» پخش می‌شوند

مناظره‌های انتخاباتی از فردا در «رسانه ملی» پخش می‌شوند

رییس سازمان صداوسیما گفت: حدود ۱۴۰۰ مناظره انتخاباتی ضبط شده و این مناظره‌ها از فردا(پنج‌شنبه) در رسانه ملی پخش می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، «پیمان جبلی» رئیس سازمان صداوسیما امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حدود ۱۴۰۰ مناظره انتخاباتی ضبط شده و این مناظره‌ها از فردا (پنج‌شنبه) در رسانه ملی پخش می‌شوند.

وی افزود: در هر حوزه نامزدها به ۷ سوال و برای هر سوال به مدت ۲ ساعت پاسخ گفته‌اند. در عین حال تاکنون بیش از ۷ هزار نامزد وارد صفحه اختصاصی خود در «تلوبیون» شده‌اند و حدود ۳ هزار نفر شروع به بارگذاری ویدئوهای تبلیغاتی خود در صفحه خود کرده‌اند.

رئیس صداوسیما گفت: امکان پخش برنامه‌ها از «تلوبیون» نیز برای همه نامزدهای انتخاباتی فراهم است.

کد مطلب 6033759
رامین عبداله شاهی

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