به گزارش خبرنگار مهر، «پیمان جبلی» رئیس سازمان صداوسیما امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حدود ۱۴۰۰ مناظره انتخاباتی ضبط شده و این مناظره‌ها از فردا (پنج‌شنبه) در رسانه ملی پخش می‌شوند.

وی افزود: در هر حوزه نامزدها به ۷ سوال و برای هر سوال به مدت ۲ ساعت پاسخ گفته‌اند. در عین حال تاکنون بیش از ۷ هزار نامزد وارد صفحه اختصاصی خود در «تلوبیون» شده‌اند و حدود ۳ هزار نفر شروع به بارگذاری ویدئوهای تبلیغاتی خود در صفحه خود کرده‌اند.

رئیس صداوسیما گفت: امکان پخش برنامه‌ها از «تلوبیون» نیز برای همه نامزدهای انتخاباتی فراهم است.