تداوم تظاهرات اعتراضی کشاورزان هندی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشنالنیوز، کشاورزان هندی که هفته گذشته در اعتراض به عدم تعیین قیمت پایه برای محصولاتشان دست به تظاهرات اعتراضی زده بودند، با هدف اعمال فشار بیشتر بر دولت دهلینو، امروز نیز به اعتراضات ادامه میدهند.
کشاورزان پنجاب و هاریانا، دو ایالتی که ۶۰ درصد محصولات کشاورزی هندوستان را تولید میکنند، هفته گذشته با پای پیاده و تراکتور تظاهرات اعتراضی خود را به سمت دهلی آغاز کردند. هرچند نیروهای پلیس در فاصله ۲۰۰ کیلومتری مقصد آنها را با موانع جادهای متوقف کردند.
کشاورزان و نمایندگان آنها در انتظار مذاکره با دولت هستند اما تصمیم گرفتهاند تا با تظاهرات روی دولت فشار بیاورند. عمده خواسته آنها تعیین حداقل قیمت برای محصولاتشان است.
نیروهای امنیتی هندوستان هفته گذشته به منظور متفرق و متوقف کردن کشاورزان معترض در خیابانهای پایتخت این کشور، از گاز اشکآور استفاده کرده بودند.
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