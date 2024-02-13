به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تیآرتی، رسانههای محلی هندوستان با انتشار تصاویری از دود غلیظ ناشی از گاز اشکآور در خیابانهای منتهی به دهلینو، تظاهرات گسترده کشاورزان معترض هندوستانی را منعکس کردهاند.
به نوشته رسانههای محلی، نیروهای پلیس به منظور جلوگیری از پیشروی کشاورزان با تراکتور و ماشینآلات سنگین در جادههای منتهی به دهلی نو، از موانع و میخفرش استفاده کردند.
رانجای اتریشیا، دستیار کمیسر پلیس دهلی گفته است که حداکثر نیرو به منطقه اعزام شده است. همچنین تجمع بیش از پنج نفر در پایتخت هندوستان ممنوع شده است.
شمار قابل توجه کشاورزان هندوستان، آنها را به اهرمی سیاسی بدل کرده و خطر اعتراضات مجدد در آستانه انتخابات ملی این کشور، دولت دهلی را تهدید میکند.
دوسوم جمعیت ۱.۴ میلیارد نفری هندوستان از طریق کشاورزی گذران زندگی میکنند و براساس ارقام دولتی، حدود یک پنجم تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میدهند.
کشاورزان هندی خواستار تعیین حداقل قیمت برای محصولاتشان هستند و علاوه بر این از دولت خواستهاند تا برای آنها امتیازاتی از جمله بخشودگی وام در نظر بگیرد.
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