لزوم مقابله با خط روایی دشمن/ اهمیت مشارکت در انتخابات تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری صبح چهارشنبه در نشست جامعه مجاهد ویژه شبکه تبلیغ استان بوشهر اظهار کرد: مردم سالاری در جمهوری اسلامی به واسطه انتخابات آزاد نماد خوبی از جمهوریت است برخلاف جوامعی که در صورت عدم مشارکت حقوق اجتماعی افراد سلب می‌شود در جامعه اسلامی حضور در انتخابات مشارکت در انتخابات یک امری اختیاری تلقی می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر اضافه کرد: اینکه انتخابات نماد مشروعیت نظام باشد، روایت نظام نیست و مقبولیت نظام را باید در بزنگاه‌ها و میدان‌های حساسی مانند راهپیمایی ۲۲ بهمن بدانیم.

وی کار برای افزایش مشارکت در انتخابات را از وظایف جامعه مجاهدان جهاد تبیین برشمرد و اظهار داشت: خط روایتی که دشمن دنبال می‌کند این است که در صورت پایین بودن و کمرنگ بودن حضور مردم در انتخابات مقبولیت نظام تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

حجت‌الاسلام قادری تصریح کرد: از باب جهاد برای مقابله و مبارزه با خط روایی دشمن واجب است بر حضور حداکثری اقشار مختلف جامعه در انتخابات تمرکز داشته باشیم.

اجرای طرح داعی در سطح استان

وی با اشاره به اجرای طرح داعی در سطح استان افزود: در طرح داعی رأی دادن مردم را مفروض می‌گیریم و با استفاده از نقش مساجد، روحانیون، مبلغین، مبلغات و کسانی که اتصالی به مسجد دارند، از اقشار مختلف مردم برای مشارکت در حوزه‌های انتخاباتی که در مساجد قرار دارند، دعوت می‌کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با تأکید بر لزوم اهتمام و پیگیری مدیران شهرستانی ادارات تبلیغات اسلامی استان در اجرای این طرح تصریح کرد: با اجرای این طرح زمینه فراهم کردن مشارکت فعال مردم در انتخابات فراهم می‌شود.

وی افزود: امیدواریم با حمایت‌های ائمه جماعات به عنوان داعیان الی الله و گروه‌های جهادی برای تقویت مشارکت مردم در انتخابات و رفع دغدغه مقام معظم رهبری که مقابله و مبارزه با خط روایی دشمن است، را تقویت کنیم.

نشست «جامعه مجاهد» ویژه شبکه مبلغین و مبلغات استان بوشهر در سالن اجتماعات شهید آوینی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر بوشهر برگزار شد.