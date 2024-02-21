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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۲۰

بازدید مدیرعامل مناطق نفت‌خیز جنوب از پروژه‌های در حال اجرا

بازدید مدیرعامل مناطق نفت‌خیز جنوب از پروژه‌های در حال اجرا

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و هیئت همراه از پیشرفت پروژه‌های در حال اجرای شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، علیرضا دانشی عصر دیروز (سه‌شنبه، یکم اسفندماه) در حاشیه نشست پیش‌بینی پنج‌ساله بهره‌دهی چاه‌های نفت و گاز شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران به‌همراه غلامرضا کمالی، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران و شماری از مدیران و مسئولان ارشد مناطق نفت‌خیز و شرکت نفت و گاز گچساران از پیشرفت پروژه‌های این شرکت بازدید کرد.

وی در ادامه این بازدید از پروژه معظم احداث بیمارستان بزرگ جدید صنعت نفت گچساران که از آرزوهای دیرینه مردم مخلص و انقلابی بام نفتی ایران بود نیز بازدید و با پیمانکار مجری طرح به گفت‌وگو پرداخت و گفت: حداکثر پیگیری ممکن را برای پرداخت مطالبات پیمانکار انجام می‌دهیم تا مسیر ساخت بیمارستان هموار شود.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران بیان کرد: تکمیل این پروژه که منفعت عام دارد کار بسیار ارزشمندی است، از این رو انتظار می‌رود با تمام توان برای بهره‌برداری هر چه سریع‌تر از این پروژه تلاش کنید.

شایان ذکر است بنا به اهمیت بهسازی و ایجاد فضای سبز در محیط پیرامونی تأسیسات صنعتی، از آغاز دولت سیزدهم، با تأکید مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب اهتمام جدی برای ایجاد و گسترش فضای سبز و کاشت درختان مثمر شکل گرفت که همسو با احداث قلمستان نهال، گلخانه، زمین گلف و باغ نارنج در شرکت گچساران در دستور کار قرار گرفت که از زمان مدیریت غلامرضا کمالی با پیگیری وی انجام پروژه‌ها پیشرفت قابل توجهی داشته است.

کد مطلب 6033801

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    نظرات

    • علی IR ۲۲:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
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      در ایران نیاز است تا یک کنسرسیوم متشکل از شرکت های دانش بنیان مرتبط با صنعت نفت و گاز، شرکت ملی نفت ایران، شرکت های فعال در صنعت نفت و گاز و پیمانکاران عمده تشکیل شود تا توان مدیریتی، علمی و فنی لازم برای اجرای پروژه های عظیم بالادستی نفتی و گازی در کشور ایجاد شود و صندوق توسعه ملی هم تامین مالی کند

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