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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۳۷

مدیرکل امور اداری و رفاه کارکنان کمیته امداد:

اعتماد به جوانان راهگشای پیشرفت کشور است

اعتماد به جوانان راهگشای پیشرفت کشور است

زنجان- مدیرکل امور اداری و رفاه کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) با بیان اینکه جوانان نبض جهان را تکان می‌دهند، گفت: اعتماد به جوانان راهگشای پیشرفت کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، نویدرضا خدیوی، ظهر چهارشنبه در همایش جوان جریان‌ساز و آئین تجلیل از حامیان، خیران، وکلا، نخبگان، کارآفرینان و خبرنگاران جوان اظهار کرد: در تاریخ همواره جوانان در برهه‌های حساس نقش‌آفرین بودند و در عصر حاضر نیز شاهد این تحول‌آفرینی‌ها هستیم.

وی با اشاره به اینکه جوانان در طول انقلاب اسلامی و همه عرصه‌ها نشان دادند که در کنار نظام هستند، عنوان کرد: مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب به صراحت برای استفاده از ظرفیت جوانان تاکید کردند.

مدیرکل امور اداری و رفاه کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) اعتماد به جوانان در سطوح مختلف را مهم خواند گفت: در دوران کرونا جوانان فعالیت‌های اثرگذاری داشتند و این موضوع را در ساخت واکسن و سایر موارد به وضوح مشاهده کردیم.

وی اکتشافات علمی، دستیابی به فناوری هسته‌ای، پیشرفت‌های صنعتی و سایر موارد را از فعالیت‌های جوانان برشمرد و افزود: جوانان نبض جهان را تکان می‌دهند و بارها ثمره و نتیجه اعتماد به جوانان را در بطن انقلاب و دوران دفاع مقدس دیده‌ایم.

خدیوی با اشاره به تقویت روحیه خودباوری در بین جوانان تصریح کرد: این موضوع برای توانمندسازی مددجویان در کمیته امداد برجسته است و با اقدامات فرهنگی و حمایت‌های معنوی در این راستا تلاش می‌کند.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی عنوان کرد: جشنواره‌های ورزشی برای بانوان و آقایان و جشنواره‌های بومی و محلی در کمیته امداد برگزار می‌شود.

در این آئین از فاطمه تاج‌بخش خبرنگار خبرگزاری مهر به عنوان خبرنگار جوان تجلیل شد.

کد مطلب 6033815

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