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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۱۴

خلجی در حاشیه جلسه هیأت دولت :

اطلاعات واریزی اموال بابک زنجانی به خزانه اعلام خواهد شد

اطلاعات واریزی اموال بابک زنجانی به خزانه اعلام خواهد شد

رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: اطلاعات مربوط به واریز اموال بابک زنجانی به خزانه دولت به تدریج توسط مسؤولان اطلاع‌رسانی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سپهر خلجی رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیأت دولت گفت: اقدام بانک مرکزی، وزارت نفت و اطلاعات سپاه در بازگشت اموال بابک زنجانی نقش تعیین کننده‌ای داشت و با اهتمام قوه قضائیه این پرونده به نتیجه رسید و مشخص کرد اگر در موضوعات مختلف همراهی و همدلی باشد، به طور قطع این موارد به نتیجه مطلوب می‌رسد.

وی افزود: قبل از این دو سال احساس می‌شد مقاومتی وجود داشته است تا این کار به نتیجه نرسد.

رییس شورای اطلاع‌رسانی در ادامه گفت: رییس جمهور امروز در جلسه هیأت وزیران از همه کسانی که در جمع شدن پرونده بابک زنجانی نقش داشتند، تشکر کرد.

خلجی تاکید کرد: اطلاعات مربوط به واریز اموال بابک زنجانی به خزانه دولت به تدریج توسط مسؤولان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6033821
رامین عبداله شاهی

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