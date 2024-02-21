اطلاعات واریزی اموال بابک زنجانی به خزانه اعلام خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سپهر خلجی رییس شورای اطلاعرسانی دولت در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیأت دولت گفت: اقدام بانک مرکزی، وزارت نفت و اطلاعات سپاه در بازگشت اموال بابک زنجانی نقش تعیین کنندهای داشت و با اهتمام قوه قضائیه این پرونده به نتیجه رسید و مشخص کرد اگر در موضوعات مختلف همراهی و همدلی باشد، به طور قطع این موارد به نتیجه مطلوب میرسد.
وی افزود: قبل از این دو سال احساس میشد مقاومتی وجود داشته است تا این کار به نتیجه نرسد.
رییس شورای اطلاعرسانی در ادامه گفت: رییس جمهور امروز در جلسه هیأت وزیران از همه کسانی که در جمع شدن پرونده بابک زنجانی نقش داشتند، تشکر کرد.
خلجی تاکید کرد: اطلاعات مربوط به واریز اموال بابک زنجانی به خزانه دولت به تدریج توسط مسؤولان اطلاعرسانی خواهد شد.
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