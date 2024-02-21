واگذاری ۴۴ هزار انشعاب آب و فاضلاب در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن بهروزی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون ۴۴ هزار و ۶۸۰ فقره انشعاب آب و فاضلاب به متقاضیان در کلانشهر شیراز واگذار شده است.

وی افزود: از این تعداد ۲۴ هزار و ۲۹۶ فقره انشعاب آب و مابقی در حدود ۲۰ هزار و ۳۸۴ فقره انشعاب فاضلاب بوده است.

بهروزی ادامه داد: با افزایش حاشیه‌نشینی و گسترش شیراز و نیز مدنظر قراردادن آب و هوای معتدل، قطب پزشکی جنوب کشور و سومین حرم اهل بیت سالانه جمعیت کلان شهر شیراز در حال افزایش است که این عوامل به افزایش واگذاری انشعاب آب و فاضلاب می‌انجامد.

مدیر عامل آبفا شیراز ادامه داد: واگذاری انشعاب آب با هدف استفاده از آب شرب بهداشتی با ظرفیت مشخص و با کیفیت مناسب و همچنین واگذاری انشعاب فاضلاب به منظور فراهم کردن امکان تخلیه و دفع فاضلاب به شبکه جمع آوری فاضلاب به تناسب مصرف آب صورت می‌گیرد.