کاهش شدید ذخایر خونی در استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید اکبرزاده گفت: هیچ خللی در زمینه ارسال خون مورد نیاز به مراکز درمانی وجود نداشته و نیازها ۱۰۰ درصد تأمین شده اما با ادامه این روند ممکن است تأمین خون مورد نیاز دچار مشکل شود.
مدیر کل انتقال خون استان فارس گفت: میزان مراجعه مردم به مراکز اهدای خون در زمستان با توجه به بروز بیماریهایی مانند سرماخوردگی و آنفلوانزا کاهش یافته است که امیدواریم تا پایان سال و پیش از شروع ماه رمضان این روند بهبود پیدا کند، زیرا با فرا رسیدن ایام عید و تداخل ایام ماه رمضان و از سویی شروع مسافرتها، مسلماً ذخیره رو به کاهش میرود.
اکبرزاده بیان کرد: تأمین خون مورد نیاز برای بیماران و نیازمندان و رفع نیاز بیمارستانها، مستلزم حضور اهدا کنندگان در مراکز اهدای خون در سراسر استان و در اسرع وقت است، از همین رو از مردم و هم استانیهای فرهیخته و نوعدوست دعوت میکنیم به مانند قبل و با حضور در مراکز اهدای خون در استان فارس ما را در تأمین این نیاز و شریان حیاتی یاری کنند.
وی گفت: به خاطر داشته باشیم که با هر اهدای خون میتوان جان سه نفر را نجات داد.
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