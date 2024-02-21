به گزارش خبرگزاری مهر، عباسی گفت: با توجه به مشاهده بیماری زنگ زرد گندم در مزارع استان خوزستان، لازم است کشاورزان و شبکه مراقبت مخصوصاً در مناطق غرب استان فارس مزارع را پایش و بررسی کنند.
وی افزود: کشاورزان شهرستانهای نور آباد، کوهچنار، ممسنی و رستم باید زمینهای کشاورزی خود را پایش و در صورت مشاهده بیماری با نظر کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی، سمپاشی کنند.
زنگ زرد گندم یک نوع بیماری قارچی است که خسارت قابل توجهی به محصول غلات وارد کرده و کاهش عملکرد در گندمهای حساس از پیامدهای این بیماری است.
این بیماری، در آب و هوای ملایم و خنک و با افزایش رطوبت و بارندگی، گسترش پیدا میکند.
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