  1. استانها
  2. فارس
۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۴۳

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی فارس:

بیماری زنگ زرد مزارع کشاورزی فارس را تهدید می‌کند

بیماری زنگ زرد مزارع کشاورزی فارس را تهدید می‌کند

شیراز-مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی فارس گفت: کشاورزان در صورت مشاهده بیماری زنگ زرد در زمین های کشاورزی، سم پاشی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسی گفت: با توجه به مشاهده بیماری زنگ زرد گندم در مزارع استان خوزستان، لازم است کشاورزان و شبکه مراقبت مخصوصاً در مناطق غرب استان فارس مزارع را پایش و بررسی کنند.

وی افزود: کشاورزان شهرستان‌های نور آباد، کوهچنار، ممسنی و رستم باید زمین‌های کشاورزی خود را پایش و در صورت مشاهده بیماری با نظر کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی، سمپاشی کنند.

زنگ زرد گندم یک نوع بیماری قارچی است که خسارت قابل توجهی به محصول غلات وارد کرده و کاهش عملکرد در گندم‌های حساس از پیامدهای این بیماری است.
این بیماری، در آب و هوای ملایم و خنک و با افزایش رطوبت و بارندگی، گسترش پیدا می‌کند.

کد مطلب 6033845

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • کشاورز IR ۱۹:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      ایا ر شهرستان فیروزاباد هم این بیماری مشاهده شده اگر سرایت کرده اطلاع رسانی کنید
    • علی IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      متشکر

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها