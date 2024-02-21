به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم پایانی سیزدهمین جشنواره داستان و شعر انقلاب عصر سهشنبه اول اسفند با حضور محمدمهدی دادمان رییس حوزه هنری، میلاد عرفانپور مدیر مرکز آفرینشهای ادبی، بهزاد دانشگر دبیر جشنواره داستان شعر و انقلاب، علیمحمد مؤدب شاعر، راضیه تجار نویسنده و جمعی از مدیران و اهالی فرهنگ و هنر و با اجرای مژده لواسانی در سالن مهر حوزه هنری برگزار شد.
جشنواره داستان و شعر انقلاب در چهار بخش رمان بزرگسال، رمان نوجوان، مجموعه داستان و مجموعه شعر از بهمنماه سال گذشته شروع به کار کرد و تا آخر آذرماه ادامه داشت.
در ابتدای اینمراسم بهزاد دانشگر دبیر سیزدهمین دوره اینجشنواره گفت: جشنواره داستان و شعر انقلاب به ایستگاه سیزدهم رسید. این رویداد مهم فرهنگی که توسط امیرحسین فردی نویسنده و مدیری همدل پایهگذاری شد طی ادوار پیشین فراز و فرودهایی را پشت سر گذاشته است. اکنون در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بار دیگر توفیق خدمت به نویسندگان انقلاب فراهمشده است. جشنواره شعر و انقلاب در سیزدهمین دوره خود با تغییر رویکرد در شکل پذیرش اثر و افزایش چشمگیر میزان جوایز به یکی از مهمترین جشنوارههای ادبی کشور تبدیل شد.
وی تعداد آثار دریافت شده توسط دبیرخانه این جشنواره را ۴۲۵ اثر عنوان کرد و افزود: از این تعداد ۱۵۱ کتاب مجموعه شعر، ۱۳۲ کتاب مجموعه داستان، ۳۵ کتاب رمان نوجوان و ۱۰۷ کتاب رمان بزرگسال به جشنواره ارسال شده است.
در ادامه میلاد عرفانپور مدیر مرکز آفرینشهای ادبی به اهداف و عملکرد مرکز آفرینشهای ادبی اشاره کرد و گفت: ما در مرکز آفرینشهای ادبی باور داریم حوزه هنری وجوه تمایز خودش را نسبت به دیگر نهادهای متولی ادبیات باید بازشناسی کند و جدی بگیرد و این تمایز اینگونه جلوه میکند که حوزه هنری، متولی ادبیات انقلاب اسلامی است. ادبیات انقلاب اسلامی ادبیات انقلاب زندگی است. ادبیات مختص به موضوعات بعضاً کلیشه شده نیست. حوزه هنری وظیفه اعتلای این جریان را دارد تا بتواند گامی موفق در این راستا بردارد.
وی از مستقل شدن جشنواره شعر انقلاب از جشنواره داستان انقلاب در سال آینده خبر داد تا به این شکل فرصت بهتر و بیشتری شامل حال مقوله شعر انقلاب و شاعران این عرصه شود.
در ادامه این رویداد حامد عسگری، نویسنده و شاعر با حضور خود بر روی صحنه دقایقی را به اجرا و خاطرهگویی اختصاص داد و در زمینه هنر ادبیات نکاتی بیان کرد.
معرفی برگزیدگان جشنواره شعر و داستان انقلاب
آثار بخش رمان نوجوان و مجموعه داستان این جشنواره با داوری ساسان ناطق، سیده عذرا موسوی و تیمور آقا محمدی بررسی و نامزدها و برگزیدگان آن به شرح زیر اعلام شد:
نامزدهای بخش مجموعه داستان:
خدیجه خانی برای اثر «یک گاری انار ترک خورده» از استان اردبیل
فریناز ربیعی برای اثر «جاده از راست باریک میشود» از استان تهران
مریم السادات میرحسینی برای اثر «جنگ بدون زن» از استان سمنان
مصطفی میرزایی برای اثر «لطفاً پیغام خود را بگذارید» از استان همدان
مهدی دریاب برای اثر «دوستان عالیس» از استان فارس
وحید آقا کرمی برای اثر «خشتهای سیاه-خشتهای قرمز» از استان آذربایجان شرقی
آثار برگزیده بخش مجموعه داستان:
«یک گاری انار ترک خورده» از خدیجه خانی و «لطفاً پیغام خود را بگذارید» از مصطفی میرزایی.
تندیس، دیپلم افتخار و جایزه یکصد میلیون تومانی به صورت مشترک به صاحبان این دو اثر اهدا شد.
نامزدهای بخش رمان نوجوان:
هادی حکیمیان برای اثر «اسپاگتی با سس قرمز» از استان یزد.
طیبه مهدیزاده برای اثر «بهشتآباد» از استان مازندران.
فائزه کرد فیروزجایی برای اثر «طوطی و قالین» از استان قم.
زهرا پریایی برای اثر «چرخوفلک» از استان تهران.
سمیه سلیمانی برای اثر «فرار مار دوش» از استان گیلان.
مریم فرجی برای اثر «قلکهای دوقلو» از استان فارس.
آثار برگزیده بخش رمان نوجوان:
اثر «چرخوفلک» از زهرا پریایی و «بهشتآباد» از طیبه مهدیزاده.
تندیس، دیپلم افتخار و جایزه یکصد میلیون تومانی مشترک به صاحبان این دو اثر اهدا شد.
معرفی نامزدها و برگزیدگان بخش رمان بزرگسال:
آثار بخش رمان بزرگسال این جشنواره نیز با داوری محمدرضا شرفیخبوشان، مهدی زارع و وحید حُسنیهنزایی داوری شد و نامزدها و برگزیدگان آن به شرح زیر معرفی شدند:
نامزدهای بخش رمان بزرگسال:
محمد رودگر برای اثر «ابرشهر» از استان قم.
محمداسماعیل حاجیعلیان برای اثر «بی سردار» از استان اصفهان.
علیرضا ارسنجانی برای اثر «بنز» از استان تهران.
سلمان کریمی برای اثر «زخم پاییز» از استان زنجان.
امالبنین ماهر برای اثر «قزل آهو» از استان خراسان رضوی.
لیلی طباطبایی برای اثر «ملاقات زیر رادیکال» از استان یزد.
سید میثم موسویان برای اثر «گعدههای دور آتش» از استان همدان.
میثم فرهمندیان برای اثر «وُل» از استان کهکیلویه و بویراحمد.
آثار قابلتقدیر بخش مجموعه رمان بزرگسال:
«قزل آهو» از امالبنین ماهر.
«زخم پاییز» از سلمان کریمی.
لوح تقدیر و حق تألیف سه نوبت چاپ اثر به صاحبان آثار تقدیر شده اهدا شد.
اثر برگزیده بخش رمان بزرگسال:
اثر «بنز» از علیرضا ارسنجانی
اعضای هیأت داوران بخش مجموعه شعر:
علی داوودی غلامرضا کافری حسنا محمدزاده
نامزدهای بخش مجموع شعر:
اسماعیل محمدپور برای اثر «تأویل» از استان گیلان.
رضا نیکوکار برای اثر «مناره، اللهاکبر» از استان تهران.
زهرا سپهکار برای اثر «من یک زنم» از استان اصفهان.
عاطفه جوشقانیان برای اثر «به انتقام قسم» از استان قم.
مهدی جهاندار برای اثر «پادشاه لخت» از اصفهان.
فاطمه عارفنژاد برای اثر «در ادامه صبح» از استان قم.
فائزه زرافشان برای اثر «سرو سرودهها» از استان یزد.
آثار قابلتقدیر بخش مجموعه شعر:
«من یک زنم» از زهرا سپهکار.
«به انتقام قسم» از عاطفه جوشقانیان.
لوح تقدیر و حق تألیف سه نوبت چاپ اثر به صاحبان آثار تقدیر شده اهدا شد.
اثر برگزیده مجموعه شعر:
«پادشاه لخت» از مهدی جهاندار.
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه یکصد میلیون تومانی به مهدی جهاندار اهدا شد.
در پایان این مراسم، محمدمهدی دادمان، بهزاد دانشگر، علیمحمد مؤدب و دیگر شاعران و نویسندگان بر تابلو یادبود مرحوم استاد اکبر خلیلی یادداشتی نوشتند و امضا کردند.
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