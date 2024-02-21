مردمی بودن مسؤولان عاملی در برگزاری انتخابات پرشور است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی هواسی در دیدار با فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان ظهر چهارشنبه ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، امنیت پایدار در استان و نقاط مرزی را مرهون مجاهدتهای شبانهروزی پاسداران انقلاب اسلامی در استان دانست.
وی در ادامه با اشاره به خدمات جهادی سپاه بیت المقدس در حوزههای اجتماعی، سازندگی، اقتصادی و غیره از آمادگی سازمان بازرسی برای هرگونه همکاری دو سویه به منظور تسریع در برنامههای خدمت رسانی و محرومیتزدایی بسیج خبر داد.
هواسی در ادامه با اشاره به اهم فعالیتهای بازرسی کل استان بر اساس ماده ۱۷۴ قانون اساسی، یکی از اقدامات شایان ذکر را تهیه گزارشهای علمی تخصصی و کارشناسی شده در خصوص آسیبها و مسائل حوزههای مختلف استان دانست که به منظور تصمیم گیری، سیاستگذاری و حل مسئله در اختیار مقامات ارشد کشوری قرار داده میشود.
وی تعامل و تبادل این اطلاعات با مجموعه سپاه بیتالمقدس را از اقدامات اثر بخش و راهگشا برای حل مشکلات و اتخاذ تصمیم گیریهای محکمتر و فنیتر برشمرد.
بازرس کل استان کردستان در پایان مردمی بودن مسؤولان را عاملی اساسی در برگزاری انتخاباتی پر شور و جذب مشارکت مردمی دانست و اقدامات اخیر مجموعه دستگاههای نظارتی را در حل مشکل اهالی شهرک ۵ آذر سنندج، تسریع در پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری، پیگیری مشکلات پرستاران، دانشگاهها و غیره توانسته در جلب رضایت بخش عمدهای از جمعیت مردم استان اثربخش دانست.
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