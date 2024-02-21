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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۲۸

حسینی در حاشیه جلسه هیات:

جداول و جزئیات لایحه بودجه به مجلس ارسال می‌شود

جداول و جزئیات لایحه بودجه به مجلس ارسال می‌شود

معاون‌ پارلمانی رییس‌جمهور گفت: بخش جداول و جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ طی دو هفته پایانی اسفند به مجلس ارسال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: بخش جداول و جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ طی دو هفته پایانی اسفند به مجلس ارسال می‌شود.

وی در خصوص انتخابات افزود: نامزدهای این دور از انتخابات متشکل از چهره‌های مختلفی از اساتید، پزشکان، مدیران و نمایندگان ادوار است و جوانان باانگیزه ای نیز در صحنه حضور دارند.

حسینی تاکید کرد: دولت و تمامی دستگاه‌ها به افزایش مشارکت کمک خواهند کرد و به طور قطع با شروع تبلیغات محیطی و مناظره‌های صدا و سیما مردم با دیدگاه‌های این افراد آشنا می‌شوند و امید است که شاهد انتخاباتی خوبی باشیم.

معاون پارلمانی رئیس جمهور بیان کرد: حدود ۱۵ هزار و ۲۰۰ نامزد تایید صلاحیت شده‌اند و به نوعی ۷۵ درصد از نامزدها متشکل از چهره‌های اصولگرا و اصلاح طلب تایید شده‌اند.

وی با بیان آنکه مجلسی که با پشتوانه قوی مردم باشد به طور قطع در حل مشکلات کشور و کاهش مشکلات تاثیرگذار است، تصریح کرد: لایحه بودجه هم در شورای نگهبان و هم در مجمع تشخیص در دست بررسی است زیرا در برخی موارد نمایندگان اصرار وزریدند و امید است طی این دو هفته باقی مانده به نتیجه نهایی برسد.

کد مطلب 6033867
رامین عبداله شاهی

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