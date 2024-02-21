به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: بخش جداول و جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ طی دو هفته پایانی اسفند به مجلس ارسال میشود.
وی در خصوص انتخابات افزود: نامزدهای این دور از انتخابات متشکل از چهرههای مختلفی از اساتید، پزشکان، مدیران و نمایندگان ادوار است و جوانان باانگیزه ای نیز در صحنه حضور دارند.
حسینی تاکید کرد: دولت و تمامی دستگاهها به افزایش مشارکت کمک خواهند کرد و به طور قطع با شروع تبلیغات محیطی و مناظرههای صدا و سیما مردم با دیدگاههای این افراد آشنا میشوند و امید است که شاهد انتخاباتی خوبی باشیم.
معاون پارلمانی رئیس جمهور بیان کرد: حدود ۱۵ هزار و ۲۰۰ نامزد تایید صلاحیت شدهاند و به نوعی ۷۵ درصد از نامزدها متشکل از چهرههای اصولگرا و اصلاح طلب تایید شدهاند.
وی با بیان آنکه مجلسی که با پشتوانه قوی مردم باشد به طور قطع در حل مشکلات کشور و کاهش مشکلات تاثیرگذار است، تصریح کرد: لایحه بودجه هم در شورای نگهبان و هم در مجمع تشخیص در دست بررسی است زیرا در برخی موارد نمایندگان اصرار وزریدند و امید است طی این دو هفته باقی مانده به نتیجه نهایی برسد.
نظر شما