آرزوی موفقیت «اینفانتینو» برای تیم ملی فوتبال ساحلی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، «جیانی اینفانتینو» با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی «اینستاگرام» صعود تیم ملی فوتبال ساحلی ایران به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۴ فوتبال ساحلی امارات را تبریک گفت.

«اینفانتینو» در این پست ضمن انتشار ویدئویی از گل‌های برتر ۸ تیم راه یافته به مرحله یک چهارم نهایی نوشت: به تیم‌های ایران، ایتالیا، امارات، پرتغال، برزیل، بلاروس، تاهیتی و ژاپن تبریک می‌گویم و برای آنها آرزوی موفقیت دارم.

دیدار تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی پنجشنبه ساعت ۱۹ به مصاف امارات خواهد رفت.