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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۳۰

با دستور وزیر ورزش و جوانان؛

جام‌جهانی فوتبال ساحلی به آیین نامه پاداش قهرمانان اضافه می‌شود

جام‌جهانی فوتبال ساحلی به آیین نامه پاداش قهرمانان اضافه می‌شود

با دستور کیومرث هاشمی آیین‌نامه پاداش قهرمانان اصلاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، پس از انتصاب سید محمد شروین اسبقیان به عنوان معاونت ورزش قهرمانی و حرفه‌ای، وزیر ورزش و جوانان به این معاونت دستور داد با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و سیاست‌های رئیس‌جمهور و دولت برای رسیدگی به ورزشکاران، آئین نامه پاداش قهرمانان را به منظور برخورداری تعداد بیشتری از ورزشکاران از جوایز و پاداش اصلاح کند.

بر اساس دستور وزیر ورزش و جوانان قرار است رشته‌هایی نظیر مسابقات داخل سالن، جام‌جهانی فوتبال ساحلی و دیگر رشته‌های مشابه به این آئین نامه افزوده شود که پس از ایجاد اصلاحات لازم، جزئیات آئین نامه جدید از طریق فدراسیون‌ها به ورزشکاران اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6034839
بهنام روان پاک

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