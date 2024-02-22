به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، پس از انتصاب سید محمد شروین اسبقیان به عنوان معاونت ورزش قهرمانی و حرفه‌ای، وزیر ورزش و جوانان به این معاونت دستور داد با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و سیاست‌های رئیس‌جمهور و دولت برای رسیدگی به ورزشکاران، آئین نامه پاداش قهرمانان را به منظور برخورداری تعداد بیشتری از ورزشکاران از جوایز و پاداش اصلاح کند.

بر اساس دستور وزیر ورزش و جوانان قرار است رشته‌هایی نظیر مسابقات داخل سالن، جام‌جهانی فوتبال ساحلی و دیگر رشته‌های مشابه به این آئین نامه افزوده شود که پس از ایجاد اصلاحات لازم، جزئیات آئین نامه جدید از طریق فدراسیون‌ها به ورزشکاران اعلام خواهد شد.