اساسنامه منطقه آزاد تجاری و صنعتی دوغارون تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت عبدالکریمی در گفتوگو با مهدی شیردل از تصویب اساسنامه منطقه آزاد تجاری و صنعتی دوغارون خبر داد.
مهدی شیردل در گفت وگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: تصویب اساسنامه به منزله چراغ راه منطقه آزاد و اولین قدم در راستای تشکیل سازمان منطقه آزاد است.
فرماندار تایباد افزود: پس از تصویب اساسنامه، ایجاد سازمان منطقه آزاد و تشکیل هیأت مدیره در دستور کار قرار میگیرد که امیدواریم این مرحله نیز تا پیش از پایان سال جاری یا اوایل سال آینده به انجام برسد.
وی گفت: در فاز اول منطقه آزاد دوغارون ۲۵۷ هکتار از کل محدوده در حوزههای صنعت، لجستیک، تخلیه و بارگیری و خدمات را مشخص شده است که باید محصور شود، همچنین دروازه ورود متمرکز طراحی شده است که تا مدیریت یکپارچه در آنجا اعمال شود.
شیردل تصریح کرد: برابر سیاستهای دولت مردمی دکتر رئیسی به دنبال این هستیم تا با استفاده از تمام ظرفیت شهرستان اعم از شهرداریها، سازمانهای مردم نهاد، تعاونیها و بخشهای مردمی، کل مردم شهرستان را منتفع کنیم، بنابراین از هر ایدهای در خصوص فعال سازی و سرمایه گذاری مردم شهرستان در مرز حمایت خواهیم کرد.
وی گفت: تفاوت این منطقه با دیگر مناطق آزاد این است که هیچ بافت مسکونی در محدوده منطقه آزاد نیست و زمینهای آن در حوزه هیچ بافت شهری و روستایی قرار ندارد. بنابراین وقتی معارضین در بحث زمین وجود ندارد، لذا سرعت کار افزایش مییابد.
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