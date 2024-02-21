آدرس شعب اخذ رای انتخابات اسفندماه در قم مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانداری شهرستان قم آدرس شعب اخذ رای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه قم، کهک و جعفرآباد را اختیار خبرگزاری مهر قرار داد.

دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری ۱۱ اسفند ماه امسال برگزار می‌شود.

تعداد ۸۶۱ هزار نفر از شهروندان استان قم در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی واجد شرایط رأی گیری هستند و این استان در آخرین انتخابات برگزار شده یعنی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، مشارکت ۵۳ درصدی داشته است.

استان قم در حال حاضر سه شهرستان دارد که شهرستان‌های کهک و جعفرآباد در سال ۱۴۰۰ تأسیس شدند؛ اما جمعیت در این دو شهرستان تازه تأسیس؛ به میزانی نیست که بتوانند نماینده‌ای مجزا داشته باشند، بدین ترتیب تعداد نمایندگان قم در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی همان سه کرسی نمایندگی است.

آدرس شعب اخذ رای در قم