استان: لرستان

حوزه انتخابیه: کوهدشت و رومشکان

شعار انتخاباتی: جوان گرایی در گام دوم انقلاب، رشد و شکوفایی صنعت‌

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

امین عباسی راد یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

- دکتری برق کارشناس برق منطقه‌ای عضو نظام مهندسی لرستان

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

جهت گیری با اصول، عدم نظارت بر طرح‌ها، عدم مشارکت در جلسات، عدم سرکشی به حوزه انتخابیه

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

مجلس باید با همکاری با سایر قوا در بحث نظارت اشراف کامل داشته باشد و ایجاد کمیسیون و فراکسیون‌ها می‌تواند مثبت ظاهر شود.

* نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب چه اقداماتی ضرورت دارد؟

با نگاهی بر زندگی علمای اسلام و مراجع بزرگوار این مهم آشکار می‌شود که تجمل گرای برای مسئولان سم می‌باشد.

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهم‌ترین تجلی گاه این همراهی و همکاری چیست؟

هم‌جهت و همسو بودن همه ارکان نظام با حضرت آقا آیت الله خامنه ای همان مسیر پیشرفت و سعادت می‌باشد و همگی باید از این مهم اطاعت کنند.

*مسئولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند، اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

مسؤلیت اصلی یک نماینده قانون گزاری اسلامی است.

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

نماینده باید با توجه به شرایط کشور در آن بخش شعار سازی کند و حتی المکان شرایط کشور که خدای نکرده مردم به نظام بدبین نشوند.

*طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسئولیت دارد، برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخش زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

باید خود را نماینده کل جمهوری اسلامی ایران بداند و اقتدار، امنیت و توسعه ایران بر دیگر مسائل مهم‌تر باشد.

سوالات استانی:

* قرار گیری لرستان در جمع استان‌های اول تا سوم بیکاری کشور، لزوم کاهش نرخ بیکاری ایجاب می‌کند، لرستان برای کاهش نرخ بیکاری، دارای چه بسترها و زمینه‌هایی است؟

پتانسیل احداث سد برای تحول در بخش کشاورزی، ایجاد طرح‌های بزرگ دامپروری با توجه به شرایط جغرافیای مناسب، طرح پتروشیمی با توجه به خط اتیلن که از کوهدشت عبور می‌کند، ایجاد کارخانه ایران خودرو برای تأمین نیاز غرب کشور، بهره بردای از معادن سنگ در لرستان، فعال سازی طرح‌های نیمه کاره و تعطیل، رفع موانع صنعتگران.

* برای توسعه زیرساخت‌های آب، راه، برق، گاز، مدرسه و… در برخی روستاهای لرستان به ویژه شهرستان دلفان، چه تدابیر پایداری باید اتخاذ شود؟

با توجه به بودجه متعلقه به استان در بحث زیرساخت و توسعه می‌توان قدم برداشت.

* استان لرستان با بیش از دو هزار پروژه، یکی از رکورد داران در زمینه پروژه‌های نیمه تمام است، عمده ترین دلیل تلمبار شدن این پروژه‌ها چیست و چه باید کرد؟

این استان متأسفانه با سو مدیریت مدیران مواجهه است و رفع موانع این حجم از پروژه نیمه کار نیاز به همت و جهاد مسئولین را دارد.