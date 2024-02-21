لیستی منتسب به امام جمعه شیراز در انتخابات وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله لطفالله دژکام در اجتماع کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه هیچ لیستی منتسب به امام جمعه شهر وجود ندارد درحالیکه به همه لیستها احترام میگذارم، افزود: هر چند در یک جاهایی نیز کاستیهایی بوده و به اهدافی نیز آنطور که باید نرسیدهایم، منصفانه حاضریم بنشینیم بگویم در کجا موفق بودیم و کجا ضعف وجود داشته اما بیانصافی نکنیم که بگوییم هیچ کاری نشده است.
امام جمعه شیراز با بیان اینکه با این وجود از جهت معنوی و مادی کارهای بزرگی انجام شده است، گفت: آن کارهایی را که شده است به یاد بیاوریم و بگوییم مردم در این جهت موفق بودهاند چون این مردمسالاری دینی است آن جاهایی که ناتوان یا ناموفق بودیم آن را هم لیست کنیم.
وی گفت: وحدت باید سرلوحه کار همه کسانی که فعالیت انتخاباتی میکنند، باشد. این نکته بسیار مهمی است که باید مدنظر همه کسانی که در انتخابات شرکت کردند، باشد. نباید پایان انتخابات خدای نکرده شروع رنجش از این و آن باشد و باید وحدت را از همهچیز مهمتر بدانیم.
آیتالله دژکام با بیان اینکه مسلماً برای حفظ این وحدت به اخلاق نیاز داریم، افزود: مطمئن باشید که مراعات اخلاق چیزی از رأی کسی نمیکاهد، بلکه رأیش را آبرومندانه و شرافتمندانه میکند، میشود رقابت کرد و در عینحال اخلاق را مراعات کرد.
امام جمعه شیراز با بیان اینکه برای کارهای شدنی قول عمل بدهید هرچند همان نیز نیاز به تأیید جمعی نمایندگان دارد، بیان کرد: انشاءالله حضور قوی و مشارکت بسیار بسیار خوبی را خواهیم داشت و یک گام به سوی ایران قوی که خار چشم همه دشمنان ایران و اسلام باشد با این انتخابات برخواهیم داشت.
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