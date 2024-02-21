رقابت ۳۹ نفر از کاندیدای مجلس شورای اسلامی در گناباد و بجستان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نصیری ظهر چهارشنبه با بیان اینکه در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۵۷ نفر داوطلب نمایندگی از حوزه انتخابیه گناباد و بجستان شدند، اظهار کرد: با انصراف یک نفر از مجموع ۴۰ نفر نامزد تأیید صلاحیت شده حوزه انتخابیه گناباد و بجستان در انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۳۹ نفر در این شهرستان‌ها برای کسب یک کرسی نمایندگی مجلس رقابت می‌کنند.

رئیس حوزه انتخابیه گناباد و بجستان گفت: سجاد محمد نیا بهابادی، مهدی کیان مهر، علی شفیعی، حسین نجاری، علی نجاری، حمید علی حسینی، محسن انصاری، حمید زارع حسینی، محسن جلودار، مهدی اسماعیل پور، رضا طحان زاده جویمند، مهدی طحان زاده، رضا مهاجرانی، حجت الاسلام محمد رجایی باغ آسیایی، عباس زحمتکش، هادی شریفی مند، حجت ثابتی بیلندی، علی صادقی بهابادی، ابراهیم آموزگار، مهدی روحانی، حجت الاسلام سید هاشم موسوی، حسین شرفی، علی شهابی زیبد، حجت حیدری پور، جواد ابراهیم زاده، اکرم صحرایی، رضا عباس پور، ابوالفضل شفاعی شهری، مجید ایزدی، نعمت جعفریان اول، سعید رضا جعفریان بیدگلی، محمد محمدی، سید رضا هاشمی نژاد، فاطمه ثابتی، رسول احمد نیا، محمد شفاهی بجستانی، سید مهدی کاظمی و محمد نسائی بجستانی و هادی محمد پور نامزدهای این حوزه انتخابیه هستند.