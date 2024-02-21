امین دلپذیر نویسنده و کارگردان نمایش «هیولا که ترس نداره» که در قالب جشنواره تئاتر کودک و نوجوان اردکان روی صحنه می‌رود، درباره ویژگی های این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: «هیولا که ترس نداره» یک نمایش تک لوکیشن است و کانون توجهش را بر ترس کودکان از تاریکی قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه یکی از ویژگی‌های مهم این نمایش بدون دیالوگ بودن آن است، افزود: سعی کردم در این نمایش به دیالوگ وابسته نباشم و از طریق تصویر و ساخت تصاویر روایت مان را مطرح کنیم.

داستان این نمایش همانند دیگر آثار چند وقت اخیرم، با چند تصویر یا یک حس شروع می‌شود. تم نمایش ترس است و داستان درباره دختری است که شب‌ها از صداهای داخل اتاقش می ترسد و نمی‌تواند بخوابد. برای همین پدرش او را همراهی می کند و با هم در رویا فرو می روند. در این رویا ترس دختر به واسطه آشنا شدن با آن صداها و عوامل وحشت زا از بین می رود و متوجه می شود که هیولا وجود ندارد.

کارگردان نمایش «هیولا که ترس نداره» درباره علت حضور در جشنواره بیان کرد: به نظرم یکی از مهمترین کارکردهای جشنواره آشنا کردن هنرمندان با تنگناها و مشکلات رودرروی تئاتر کودک و نوجوان است، به همین دلیل هم احساس می‌کنم این جشنواره برای جوانان پرانرژی می تواند بسیار مفید باشد. آنها باید بیایند، کمبودها را ببینند، با فضا آشنا شوند و تجربه کنند.

وی با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین کارکردهای جشنواره ایجاد انگیزه برای تولید اثر جدید، خلاق، تجربی و … است، گفت: جشنواره‌ها باعث به اشتراک گذاشتن تجربیات هنرمندان می‌شوند. هنرمندان در مدت برگزاری جشنواره بهترین فرصت را برای تقابل فرهنگ، اندیشه و آموزش تکنیک‌های مختلف خواهند داشت و تماشای آثار گروه‌های نمایشی حاضر در جشنواره تلنگری برای بهره‌مندی از تجربیات یکدیگر خواهد بود.

نویسنده و کارگردان «هیولا که ترس نداره» با اشاره به اینکه برگزاری این جشنواره در شهرهای کمتر برخوردار مشکلات متعددی برای هنرمندان تئاتر به ویژه در حوزه سالن، امکانات و تجهیزات ایجاد می‌کند، یادآور شد: هنرمندان تلاش دارند که یک اثر با کیفیت را برای مخاطب به نمایش بگذارند که لازمه آن داشتن سالن مناسب است. مسؤولان جشنواره تلاش زیادی برای ایجاد آرامش در بحث هتل، خورا ک و … برای گروه‌ها می‌کنند، اما نباید فراموش کنیم که هدف همه ما اجرای یک تئاتر با کیفیت است و نیاز تئاتر با کیفیت هم داشتن سالن خوب و مجهز است.

نمایش «هیولا که ترس نداره» روز سه شنبه اول اسفند ماه در پلاتوی کاووسی اردکان اجرا شد.