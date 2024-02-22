به گزارش خبرنگار مهر، الهه کیان‌فرد نویسنده و کارگردان نمایش «علاالدین» از آثار شرکت‌کننده در بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، با تاکید بر اینکه تئاتر و هنر نمایش را می‌توان به عنوان شاه‌کلیدی به حساب آورد که کودکان را خلاق‌تر، اجتماعی‌تر و سالم‌تر پرورش می‌دهد، گفت: جشنواره کودک و نوجوان باعث آشنایی بیشتر نوجوانان با هنر تئاتر می‌شود و می‌تواند راهی برای علاقه مند شدن نوجوانانی باشد که استعداد در زمینه تئاتر دارند.

وی افزود: چند سالی بود که دغدغه این را داشتم یک نمایش موزیکال روی ببرم و چون داستان‌های هزار و ‌ یک شب برایم جذابیت خاصی داشت داستان علاالدین را انتخاب کردم. داستان نمایش درباره پسری به نام علاالدین است که از یک دزد خیابانی تبدیل به پادشاه می‌شود. وی در نگاه اول یک دزد خیابانی است و هیچ چیز ندارد ولی در ادامه متوجه می‌شود یک الماسی در وجودش است که با تکیه بر این اصل وجودی می‌تواند تغییر کند خودش را بشناسد و تبدیل به یک پادشاه شود.

نویسنده و کارگردان «علاالدین» در ادامه با تاکید بر اینکه در هر تعبیر و تعریفی که برای تئاتر کودک و نوجوان شده نقش مهم آن در آموزش مهارت‌های زندگی به کودکان و فرهنگسازی جامعه تایید شده است، تصریح کرد: امیدوارم نمایش برای نوجوانانی که کار ما را می‌بینند یک تلنگری باشد تا در سن حساس نوجوانی بتوانند به خودباوری برسند و نگاه جدیدی به خود و قابلیت‌های وجودی خودشان داشته باشند.

کیان‌فرد یادآور شد: تئاتر می‌تواند از طریق شگفتی و هیجان بازی و شادمانی ما را به حقیقت رهنمون سازد و ما را از آنچه در پیرامون‌مان قرار گرفته جدا سازد و به اصل زندگی نزدیک‌تر کند. جشنواره کودک و نوجوان باعث آشنایی بیشتر نوجوانان با هنر تئاتر می‌شود و می‌تواند راهی باشد برای علاقه مند شدن نوجوانانی باشد که استعداد در زمینه تئاتر دارند.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه هنر تئاتر ابزاری برای تعالی بشر است کودکان می‌توانند با تئاتر زندگی کرده و چگونگی زندگی کردن را درک کنند. کودکان می‌توانند با استفاده از هنر تئاتر به توانایی‌های گفتاری، حرکتی و عواطفی خود پی برده و قوه تخیل خود را تقویت کنند.