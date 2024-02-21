به گزارش خبرنگار مهر؛ نماینده ولی فقیه در استان کردستان بعدازظهر چهارشنبه در همایش رأی اولیها که با حضور پرشور دانشآموزان دختر پایه دوازدهمی نواحی یک و دو سنندج، برگزار شد، با تبریک ایام و تبریک به رأی اولیها در خصوص ورود به عرصه انتخاب، چند مسئولیت را برای دانشآموزان رأی اولی برشمرد.
حجتالاسلام و المسلمین عبدالرضا پورذهبی مسؤولیت اول را علم آموزی خواند و با بیان اینکه امروز اگر کسی درس بخواند حتماً به جایی میرسد، بر ضرورت توجه به موضوع علم تأکید کرد.
وی با مثالی از دانشمند بزرگ ریاضی کورد که چند سال گذشته فوت کرد، وی را مصداقی بارز از تلاش در راه علمآموزی و موفقیت توصیف کرد.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان مسؤولیت دوم را تعهد به دین عنوان کرد و در بیان مسؤولیت سوم، آن را در ارتباط با خانواده و اطرافیان دانست.
وی افزود: خانوادهها نسبت به فرزندان خود با حساسیت و دغدغهمندی رفتار میکنند و این موضوع سبب میشود فرزندان نسبت به رفع دغدغههای والدین مسئولیت داشته باشند.
حجتالاسلام پورذهبی در ارتباط با مسئولیت چهارم، با گریز به موضوع انتخابات، مسئولیت اجتماعی را موضوع مهم و تأثیرگذاری عنوان و خاطرنشان کرد: انتخاب کسی که قرار است برای ما تصمیم بگیرد، دارای اهمیت بالایی است.
مسوولیتپذیری عامل نجاتبخشی است
وی در خصوص انتخاب فرد اصلح، تنوع در نامزدهای انتخاباتی را زمینه بسیار مساعدی برای تشخیص مشارکتکنندکان در انتخابات خواند و افزود: مسئولیتپذیری عامل نجاتبخشی است.
نماینده ولی فقیه در استان ابراز امیدواری کرد همه دانشآموزان با مسئولیت پذیری، به رشد فردی و جامعه کمک نمایند.
در ابتدای این همایش هاشم ناظمی جلال مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز با تبریک اعیاد شعبانیه، برگزاری همایشها و برنامههای مختلف در آموزش و پرورش کردستان در زمینه انتخابات را عاملی برای ایجاد شور انتخاباتی در میان فرهنگیان و دانشآموزان عنوان کرد و گفت: دانش آموزان و فرهنگیان سفیران دعوت به مشارکت گسترده در انتخابات هستند.
ناظمیجلال در ادامه سخنان خود به برگزاری همایش رأی اولیها در سراسر استان اشاره کرد و با پرداختن به موضوع انتخابات به عنوان سرنوشتسازترین عرصه سیاسی اجتماعی، اظهار داشت: همایش رأی اولی با ابتکار آموزش و پرورش و با همراهی سایر نهادها در تمامی شهرستانها و مناطق استان اجرا شد.
وی هدف از برگزاری این همایش را زمینهسازی برای مشارکت حداکثری و همچنین ایجاد شور و نشاط انتخاباتی عنوان کرد و گفت: این همایش با حضور ۱۵۰۰ دانش آموز دختر و پسر در مرکز استان برگزار شد.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در بخش دیگر سخنان خود، انتخابات را نماد مردمسالاری دینی دانست و با بیان اینکه مشارکت در این عرصه، کشور را در ابعاد گوناگون قوی میکند، خاطرنشان کرد: قدرت نظام مقدس جمهوریاسلامی با حضور و مشارکت مردم تثبیت شده است.
نظر شما