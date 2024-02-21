پیمان زند در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمام بخشهای کوچه فستیوال، موسیقی و استیج نیست و اتفاق مهم فرهنگی آن، در کوچه پس کوچههای شهر بوشهر است و نشستهای فرهنگی آن به مثابه یک زندگی و یک رویداد جدید است.
وی اضافه کرد: ملتی که این گونه برای فرهنگ و آئین خود تلاش میکند بدون تردید، ملتی زنده است و تمام تلاش کوچه فستیوال نیز ترویج آئینها، موسیقی و نوع نگاه مردم بوشهر به زندگی است.
نویسنده تئاتر بوشهری ادامه داد: بزرگترین کاری که این جشنواره میکند، فرهنگ آداب و معاشرت مردم بوشهر را نشان میدهد و باز بودن درب خانهها بر روی مهمان را به تصویر میکشد. اینکه مهمانان فستیوال بر سفر بندرنشینان مینشینند و غذا میخورند، فرصتی برای رشد فرهنگ، بوم و زیست بوشهریها است.
زند اظهار کرد: بخش اندکی از این رویداد فرهنگی، موسیقی بوده و بخش دیگر آن آئین، آداب، زندگی جغرافیا و معماری است.
وی یادآور شد: بوشهر شهری پر از رمز و راز و قصههای لایه لایه است و بوشهریها به لحاظ زندگی و زیست بوم با دریا و سفرهای دور و دراز به هند و ملیوار و زنگبار، قصههای فراوانی دارند.
زند ادامه داد: زن در استان بوشهر نقش مؤثری دارد و با سفر چهار پنج ماهه مردان به دریا، زنان مدیریت اقتصاد خانواده را عهده دار میشوند تا چراغ خانه را روشن نگه دارند.
وی اظهار کرد: زن و مرد در کنار یکدیگر در اقتصاد خانوار نقش دارند و این همراهی در موسیقی نیز در جایی که مردان بیت خوانی میکنند و زنان آنان را پاسخ میدهند. همخوانی بیت در بین زنان و مردان دیده میشود.
زند افزود: در چاوشی خوانی نیز مردان میخوانند و زنان جواب میدهند و بوشهر تنها استانی که زن در تعزیه، نقش زن پوش را داشته است. این همترازی زن و مرد به لحاظ فرهنگی، اقتصادی و سیاسی منجر به تأثیر گذاری بیشتر آنان شده که فستیوال موسیقی کوچه بخشی از آنها را به نمایش میکشد.
این هنرمند بوشهر گفت: امید است برنامههایی همانند فستیوال کوچه همواره در بوشهر برپا باشد تا شهری شاداب و پرنشاط داشته باشیم. با همه ظرفیتهای موجود امیدوارم بوشهر همواره شهری پراز نور، موسیقی و فستیوالهای مختلف فرهنگی باشد.
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