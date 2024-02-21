به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل رفیعی، ظهر چهارشنبه در همایش هزاران نفری دانشآموز رأی اولی دختر شهر زنجان اظهار کرد: ویژگیهای جوانان سبب شده که برخی شخصیتهای محبوب تاریخ به عنوان الگو برای مردان و زنان معرفی شدند و شخصیتهایی مثل حضرت مریم (س) ، حضرت فاطمه (س) از جمله این الگوها هستند.
وی با اشاره به اینکه دختران جایگاه ویژهای در جامعه دارند، ابراز کرد: نگاه همه جامعهشناسان و مردمشناسان این است که ریشه جامعه بانوان و دختران هستند و این موضوع به شکل ویژه در دین مبین اسلام مورد توجه قرار گرفته است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان یادآور شد: بانوان در حرکتهای مبارزاتی پیش از انقلاب نیز به صحنه آمدند تا از حق خود دفاع کنند و بعد از انقلاب شاهد احیای جایگاه بانوان در جامعه بودیم و زمینه شکوفایی استعدادهای آنها ایجاد شد.
وی علم و فناوری را از جمله عرصههای مهم حضور و نقشآفرینی دختران در کشور خواند و گفت: بانوان کشور بعد از انقلاب در عرصههای ورزشی و هنری با رعایت شأن و کرامت نفس حضور یافتند و از نگاه کالایی در نظام لیبرالیستی خود را کنار کشیدند و به جایگاه الهی و انسانی دست پیدا کردند.
رفیعی با بیان اینکه انقلاب اسلامی الگوی خوب اجتماعی برای حضور بانوان در جامعه ارائه داد، عنوان کرد: این الگو در میان ملتهای مسلمان جایگاه خود را پیدا کرد و بانوان به عنصر فعال در جامعه تبدیل شدند.
وی با اشاره به اینکه استقلال ملت ایران الگوی جدید را به همه ملتهای مشابه صادر کرد و با اتحاد و انسجام یک تنه مقابل دنیا ایستادگی کرد، افزود: مردم تصمیم گرفتند برای سرنوشت و آینده خود تصمیم بگیرند و دشمنان با دیدن این اقتدار، بنا را به مخالفت، تحریم و کارشکنی گذاشتند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان ادامه داد: دشمنان متوجه شدند جنگ برای از بین بردن اقتدار کشور ایران جوابگو نیست و برنامهریزی کردند تا در باورها و رفتار مردم تغییر ایجاد کنند و برای این امر زیرساختهای گستردهای ایجاد و شبکهسازی کردند.
وی راهاندازی جنگ شناختی برای تغییر دیدگاه و رفتار نسل جوان و نوجوان را از راهبردهای دشمن برشمرد و گفت: دشمنان عملیات روانی و جنگ رسانهای در کنار فعالیتهای حوزه دیپلماسی و اقتصادی برای ایجاد جنگ ترکیبی را شکل دادند.
رفیعی با اشاره به اینکه مشارکت سیاسی حقی است که مردم دنیا آن را دنبال میکنند، تصریح کرد: یکی از ویژگیهای نظام مردمسالاری دینی مشارکت سیاسی مردم در تعیین سرنوشت خود است که در صندوق رأی بیشترین نمود را دارد.
وی با بیان اینکه رفتار ما و حضور پای صندوقهای رأی در ذهن بدخواهان کشور معنای خاصی دارد، خاطرنشان کرد: سازماندهی رأیگیری در کشور سالم است اما دشمن تبلیغات منفی دارد تا در مشارکت مردم تأثیر بگذارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان تأکید کرد: انتخابات امنیت کشور را تضمین میکند و به مسئولان قدرت میدهد که در سازمانهای بینالمللی با قدرت از حق ملت ایران دفاع کنند.
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