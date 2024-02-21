نمایشگاه عکاسی و نقاشی در حمایت از بیماران بورگر برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکاسی و نقاشی که به همت لیلا پیرداوری، امین رحیمی و آذر انور حسینی در حمایت از مبتلایان به بیماری بورگر برپا شد با استقبال خوب بازدیدکنندگان مواجه شد.

در این نمایشگاه بیش از ۴۰ اثر عکاسی و نقاشی به نمایش درآمد. در بخش عکاسی عکس‌هایی با سبک‌های مختلف از جمله عکاسی آسمان شب، عکاسی خیابانی، حیاط وحش، انتزاعی و چهره‌های ماندگار عرضه شد.

عمده آثار ارائه شده در بخش نقاشی به سبک اکسپرسیونیسم بود که در آن هنرمند احساسات و عواطف درونی خود در لحظه را بر روی بوم می‌آورد.

از هنرمندان برجسته‌ی خراسانی بخش نقاشی که آثارشان به‌صورت رایگان در اختیار انجمن حمایت از بیماران بورگر قرار داده شده بود می‌توان به لیلا پیرداوری، آذر انورحسینی و همچنین مرحوم اکبر زرین مهر و مرحوم بهناز دانشور اشاره کرد و در بخش عکاسی نیز آثاری از امین رحیمی، هاشم جوادزاده و سیاوش ابراهیمی که به انجمن اهدا شده بود برای بازدید عموم در این نمایشگاه هنری به نمایش درآمد.

در حاشیه این نمایشگاه بهاره فاضلی، مدیر انجمن حمایت از بیماران بورگر در خراسان رضوی اظهار کرد: بورگر نوعی بیماری عروق اندام‌ها به علت افزایش حساسیت به ترکیبات موجود در تنباکو است که می‌تواند باعث قطع عضو نیز شود و بروز آن در معمولاً مردان جوان سیگاری ۲۵ الی ۴۵ سال بوده است و هنرمندان شرکت‌کننده در این نمایشگاه هنری، تمامی عوائد حاصل از فروش این آثار را به انجمن حمایت از بیماران بورگر اهدا کردند.