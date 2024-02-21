۱۴ هزار هکتار سند مالکیت تک برگ در استان بوشهر صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بزرگمهر ظهر چهارشنبه در نشست قرارگاه حدنگاری حاج قاسم سلیمانی در اداره ثبت اسناد و املاک استان بوشهر اظهار کرد: در راستای تحقق تمام و کمال فعالیت‌های حدنگاری همه اراضی باید هویت دار شوند و از اسناد عادی جلوگیری به عمل آید.

محمدرضا بزرگمهر اضافه کرد: در خصوص سنددار شدن اراضی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستورات خاص و اعتبارات ویژه ای برای اتمام حدنگاری اختصاص داده‌اند.

بزرگمهر با اشاره به ماده دو قانون حدنگاری اظهار داشت: متولی اجرای حدنگار ثبت اسناد و املاک می‌باشد و طبق ماده ۹ و ۱۱ به صراحت بیان شده که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی باید همه مدارک هویتی و مالکیتی جهت صدور سند تک برگ به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مربوطه قرار دهند. با این حال همکاران ثبت و نیروهای شرکت مشاور در روستاهای رفع تداخل شده حضور می‌یابند و اطلاع رسانی لازم انجام و کاملاً رایگان برای نقشه برداری اراضی کشاورزی اشخاص اقدام می‌کنند.

وی افزود: در برخی شهرستان‌ها صدور سند تک برگ به اتمام رسیده است. تاکنون در سطح استان ۱۴ هزار هکتار سند تک برگ صادر شده است.

این مقام مسئول در خصوص رفع تداخلات نیز بیان کردند: کمیسیون رفع تداخلات استان باید به صورت منظم برگزار شود تا شاهد صدور سند تک برگ برای همه اراضی کشاورزی باشیم که این مهم با همکاری همه دستگاه‌های مرتبط تحقق می‌یابد.

بزرگمهر در مورد سامانه سحاک نیز گفت: همه پرونده‌ها که برای صدور سند تشکیل می‌شود در این سامانه بارگذاری می‌شود که نیازمند هستیم همکاران در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها با تسریع در پاسخ می‌توانند به صدور اسناد تک برگ سرعت ببخشند.