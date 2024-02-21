  1. هنر
  2. تئاتر
۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۳۱

در بازدید از ساختمان خیابان پارس مطرح شد؛

تاکید وزیر ارشاد بر مقاوم‌سازی ساختمان اداره تئاتر

تاکید وزیر ارشاد بر مقاوم‌سازی ساختمان اداره تئاتر

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به منظور بهره‌برداری و تجهیز زیرساخت‌های تئاتری کشور از ساختمان سابق اداره برنامه‌های تئاتر واقع در خیابان پارس بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، امروز چهارشنبه دوم اسفند به همراه محمود سالاری معاون امور هنری، محمود اسلامی معاون توسعه منابع انسانی و غلامرضا نعمتی معاون اجرایی اداره‌کل هنرهای نمایشی از ساختمان سابق اداره برنامه‌های تئاتر واقع در خیابان پارس بازدید کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این بازدید با تاکید بر لزوم همفکری با بزرگان عرصه تئاتر همچون علی نصیریان و دیگر هنرمندان به منظور بهره برداری بهینه و درست از این ساختمان تاکید کرد.

محمدمهدی اسماعیلی گفت: این ساختمان در مرکز شهر است و پتانسیل بهره‌برداری از آن به شکل پلاتو وجود دارد. به نظر می‌رسد اگر طبقه اول به عنوان موزه و طبقات بعدی به پلاتو تمرین تبدیل شود این گونه در تهران ۸ پلاتو تمرین برای هنرمندان این حوزه در دسترس باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: تصمیم این است تا ساختار فعلی تا حد امکان حفظ شود اما مقاوم‌سازی جدی ساختمان صورت بگیرد و امیدواریم بتوانیم ظرف یک سال و نیم آینده این بنا را مورد بهره‌برداری قرار دهیم.

وی ادامه داد: تصمیم ما افزوده شدن ۲۰۰ پلاتو در چهارسال اول دولت در کشور بوده است. این گام هم راستا با تجهیز زیرساخت‌های سینما با سالن‌های اکران و زیرساخت‌های تئاتر با ساختن پلاتو در حال انجام است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: ساخت سالن سینما، پلاتو تمرین تئاتر و کتابخانه سه درخواست اصلی مردم در بخش فرهنگی و هنری است. ما باید ابلاغ کنیم که در تمامی مجتمع‌های فرهنگی برای ساخت پلاتو اقدام کنند.

تبدیل ساختمان اداره تئاتر به موزه و پلاتو تمرین، تسریع در ساخت پلاتوهای سطح کشور برای بهره‌برداری هنرمندان، به‌روزرسانی تجهیزات مجموعه پلاتوهای موجود و همچنین بررسی و تأمین بودجه برای اماکن و مجتمع‌های فرهنگی-هنری که امکان تغییر کاربری بخشی از فضای خود را برای ساخت پلاتو دارند، ازجمله چهار اولویت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه تجهیز زیرساخت‌ها و رونق تئاتر در کشور بود.

کاظم نظری مدیر کل هنرهای نمایشی به‌دلیل حضور در آئین اختتامیه جشنواره کردی _سقز در این بازدید حضور نداشت.

کد مطلب 6034054
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها