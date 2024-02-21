به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، امروز چهارشنبه دوم اسفند به همراه محمود سالاری معاون امور هنری، محمود اسلامی معاون توسعه منابع انسانی و غلامرضا نعمتی معاون اجرایی اداره‌کل هنرهای نمایشی از ساختمان سابق اداره برنامه‌های تئاتر واقع در خیابان پارس بازدید کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این بازدید با تاکید بر لزوم همفکری با بزرگان عرصه تئاتر همچون علی نصیریان و دیگر هنرمندان به منظور بهره برداری بهینه و درست از این ساختمان تاکید کرد.

محمدمهدی اسماعیلی گفت: این ساختمان در مرکز شهر است و پتانسیل بهره‌برداری از آن به شکل پلاتو وجود دارد. به نظر می‌رسد اگر طبقه اول به عنوان موزه و طبقات بعدی به پلاتو تمرین تبدیل شود این گونه در تهران ۸ پلاتو تمرین برای هنرمندان این حوزه در دسترس باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: تصمیم این است تا ساختار فعلی تا حد امکان حفظ شود اما مقاوم‌سازی جدی ساختمان صورت بگیرد و امیدواریم بتوانیم ظرف یک سال و نیم آینده این بنا را مورد بهره‌برداری قرار دهیم.

وی ادامه داد: تصمیم ما افزوده شدن ۲۰۰ پلاتو در چهارسال اول دولت در کشور بوده است. این گام هم راستا با تجهیز زیرساخت‌های سینما با سالن‌های اکران و زیرساخت‌های تئاتر با ساختن پلاتو در حال انجام است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: ساخت سالن سینما، پلاتو تمرین تئاتر و کتابخانه سه درخواست اصلی مردم در بخش فرهنگی و هنری است. ما باید ابلاغ کنیم که در تمامی مجتمع‌های فرهنگی برای ساخت پلاتو اقدام کنند.

تبدیل ساختمان اداره تئاتر به موزه و پلاتو تمرین، تسریع در ساخت پلاتوهای سطح کشور برای بهره‌برداری هنرمندان، به‌روزرسانی تجهیزات مجموعه پلاتوهای موجود و همچنین بررسی و تأمین بودجه برای اماکن و مجتمع‌های فرهنگی-هنری که امکان تغییر کاربری بخشی از فضای خود را برای ساخت پلاتو دارند، ازجمله چهار اولویت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه تجهیز زیرساخت‌ها و رونق تئاتر در کشور بود.

کاظم نظری مدیر کل هنرهای نمایشی به‌دلیل حضور در آئین اختتامیه جشنواره کردی _سقز در این بازدید حضور نداشت.