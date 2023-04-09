خبرگزاری مهر -گروه هنر-فریبرز دارایی؛ هر ساله شاهد حضور نیروها و فارغالتحصیلان جدید در تئاتر هستیم اما فضا و امکانات تئاتری پاسخگو نیست و نکته قابل توجه این است که اندک داشتههای تئاتری نیز به مرور زمان به دلیل نبود رسیدگی و توجه لازم از چرخه فعالیت خارج میشوند.
یکی از این داشتهها که بیش از ۱ دهه از چرخه فعالیت تئاتری خارج و رها شده است، ساختمان قدیمی اداره برنامههای تئاتر است. این ساختمان که دارای یک سالن اجرای نمایش با نام «خانه نمایش» بود و از اجراهای تئاتری میزبانی میکرد، با پلاتوهایی که برای تمرین تئاتر داشت مکان مهمی برای تمرین گروههای نمایشی بود.
اداره برنامههای تئاتر در زمان فعالیت خود علیرغم فرسودگی و کمی و کاستیهای فراوانی که داشت، بار و دغدغه مهمی را برای اهالی تئاتر تا حد قابل قبولی مرتفع کرده بود و آن فضای تمرین برای تولیدات تئاتری بود.
اداره تئاتر تعطیل شد / نقل مکان به ساختمانی استیجاری
پس از پایان بیست و نهمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر زمزمه تعطیلی و بازسازی بنای قدیمی اداره برنامههای تئاتر به گوش رسید ولی این زمزمهها در روزهای پایانی سال ۸۹ اجرایی نشدند. اوایل سال ۹۰ بود که این موضوع بازهم مطرح و قرار شد بنای قدیمی اداره تئاتر تعطیل شود و ساختمانی استیجاری میزبان موقت گروههای تئاتری برای تمرین باشد.
با گذشت چند ماه این اتفاق افتاد و اداره برنامههای تئاتر به ساختمانی استیجاری در خیابان فرصت نقل مکان کرد و بنای قدیمی تمرین گروههای تئاتری نیز تعطیل شد. اقداماتی در ماههای بعد از این تعطیلی برای بازسازی اداره برنامههای تئاتر رخ داد ولی چندینبار به گوش رسید که بنای قدیمی اداره تئاتر تنها مقاومسازی میشود و مورد بازسازی قرار نمیگیرد.
بحث مقاومسازی از زمانی شکل گرفت که مالک بنای مجاور اداره برنامههای تئاتر حاضر به فروش ملک خود نشد و بحث گسترش و بازسازی بنای قدیمی اداره تئاتر کمرنگ شد. این در حالی بود که طی سالهای قبلتر بارها و بارها از سوی کارشناسان و هنرمندان و صاحبنظران تئاتر گفته شده بود که اداره تئاتر نیازمند یک بازسازی اساسی است نه یک مقاوم سازی.
در آن مقطع سخنان متفاوتی از سوی مدیران و مسئولان شهرداری تهران و معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان شد. معاونت هنری معتقد بود شهرداری تهران باید شرایط را برای بازسازی بنای قدیمی اداره تئاتر فراهم کند و شهرداری تهران نیز معتقد بود که تعلل از سوی معاونت هنری است.
مریم معترف مدیر وقت اداره برنامههای تئاتر در گفتگویی در سال ۹۰ درباره وضعیت بازسازی بنای قدیمی به خبرنگار مهر گفت: صحبت شده که بنای قدیمی اداره تئاتر مقاوم سازی شود ولی اگر این اتفاق بیفتد نتیجه خوبی نخواهد داشت. اگر بازسازی انجام شود استفاده بهینهای از آن زمین میتوان کرد و فضاهای تمرین مناسبتر میشود. زمان بازسازی نامعلوم است. گویا معاونت هنری در انتظار مجوز شهرداری تهران است.
۱۵ میلیون تومان اجاره ماهانه
در آن زمان ماهانه مبلغ ۱۵ میلیون تومان بابت اجاره بهای ساختمان استیجاری اداره برنامههای تئاتر پرداخت میشد که البته دارای فضای مناسبی برای تمرین گروههای تئاتری نبود اما مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت مدام بر این نکته تأکید میکردند که این مکان موقتی است و بعد از بازسازی یا مقامسازی ساختمان قدیمی اداره برنامههای تئاتر شرایط مطلوبی فراهم میشود.
۲۰۰ میلیون تومانی که سوخت
با خارج شدن سالن «خانه نمایش» از چرخه اجراهای تئاتری، معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دنبال جایگزین و جبران این وضعیت بود. در روز ۲۹ فروردین ۱۳۹۱ با حضور حمید شاهآبادی معاون هنری وقت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سالنی با عنوان «خانه نمایش ۲» در خیابان لارستان تهران افتتاح شد. این سالن با ظرفیت ۲۴ صندلی، در آن دوران در راستای طرح راهاندازی خانههای نمایش در مناطق مختلف شهر تهران با هزینهای بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان آماده و تجهیز شد.
«خانه نمایش ۲» هم نه تنها نتوانست در تحقق طرح راهاندازی خانههای نمایش در مناطق مختلف شهر تهران مؤثر باشد، بلکه بعد از مدت کوتاهی که از فعالیت آن گذشت، علیرغم هزینههایی که صرف آن شده بود، تعطیل و از چرخه فعالیت خارج شد.
یک سال دیگر هم گذشت و با آغاز سال ۹۲ همچنان ساختمان قدیمی اداره برنامههای تئاتر به حال خود رها شده بود و هر کدام از مدیران و مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین شهرداری تهران درباره وضعیت بازسازی یا مقامسازی این ساختمان، اظهار نظرهای متفاوتی میکردند.
در حالی که ماهانه مبلغ ۱۵ میلیون تومان بابت اجاره اداره تئاتر پرداخت میشد و باید این مبلغ افزایش پیدا میکرد.
مالک اداره تئاتر وزارت ارشاد نبود
هومن اخلاقی سرپرست وقت دفتر طرحهای عمرانی و املاک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۶ تیر سال ۹۲ در گفتگویی با خبرنگار مهر درباره از سرگیری طرح مقاومسازی یا بازسازی ساختمان قدیمی اداره برنامههای تئاتر که ۲ سال از تعطیلی آن میگذشت، توضیح داد: یک سال پیش مقاومسازی و بازسازی اداره تئاتر آغاز شد. تفکیک صورت گرفت و نقشهها آماده شد و پیمانکار نیز کار خود را شروع کرد اما به هر دلیل شهرداری تهران مانع ادامه کار شد و از ما خواست تا مجوز دریافت کنیم. در این مقطع از کار بود که همه چیز تغییر کرد زیرا مالکیت اداره برنامههای تئاتر در اختیار مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر است و بعد از وقفهای که در روند مقاومسازی و بازسازی اداره تئاتر رخ داد، قرار بر این شد که این طرح توسط همان مؤسسه اجرا شود.
سرپرست دفتر طرحهای عمرانی وزارت ارشاد در آن مصاحبه با اشاره به اینکه گاهی مؤسسات زیر نظر این وزارتخانه به صورت مستقل از دفتر طرحهای عمرانی طرحهای بازسازی خود را انجام میدهند، یادآور شد: پروژه بازسازی مجموعه تئاترشهر، موزه هنرهای معاصر، تالار محراب، مرکز هنرهای تجسمی، تماشاخانه سنگلج، تالار هنر و فرهنگسرای نیاوران به صورت مستقیم زیر نظر دفتر طرحهای عمرانی است و ما به این طرحها ورود میکنیم. برای انجام بازسازی مکانهای دیگر در صورت ارائه درخواست این کار را انجام میدهیم. برای اجرای طرح مقاومسازی و بازسازی اداره تئاتر از سوی مؤسسه مدنظر درخواستی جهت همکاری به ما ارائه نشده است. پیش از این برای بازسازی موزه استاد صبا از ما درخواست همکاری شد و ما ورود کردیم.
اخلاقی درباره کارشناسانه بودن یا نبودن اجرای طرح مقاوم سازی و بازسازی اداره تئاتر توسط مؤسسهای غیر از دفتر طرحهای عمرانی وزارت ارشاد بیان کرد: شاید کارفرمایی عوامل فنی برای اجرای چنین طرحهایی نداشته باشد ولی باید به سراغ عوامل فنی و کارشناسان مجرب برود. ما تمام نقشههای تهیه شده برای مقاومسازی و بازسازی اداره تئاتر را در اختیار مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر قرار دادیم که تحت مدیریت مهندس اسدی معاون اداری و مالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد. اولویت اصلی و اول ما برای اداره تئاتر مقاومسازی این بنا بوده است زیرا در مراجعاتی که از سوی مدیران و هنرمندان برای بازسازی ساختمان اداره تئاتر داشتیم مدام بر وجود لرزههای شدید ساختمان در زمان تمرین گروههای نمایشی اشاره میشد. به همین دلیل مقاوم سازی باید صورت گیرد و بعد از آن بازسازی بنا انجام شود که این امر زمانبر است.
روزها سپری میشد و وضعیت ساختمان اداره برنامههای تئاتر همچنان نامعلوم بود. در ۱۴ آبان سال ۹۲ مریم معترف مدیر وقت اداره برنامههای تئاتر در گفتگویی دیگر با خبرنگار مهر درباره وضعیت بازسازی یا مقامسازی ساختمان قدیمی توضیح داد: علی مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد هفته گذشته از ساختمان اداره تئاتر بازدید کرد و گزارش کاملی از وضعیت این بنا به وی ارائه شد. مرادخانی سابقه و نیازهای این ساختمان به تعمیر و بازسازی را به دفتر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل کرده است که امیدوارم هرچه سریعتر به این مسائل ترتیب اثر داده شود. وزارت ارشاد باید هزینههای بازسازی ساختمان اداره تئاتر را بپردازد. پرداخت این مبلغ مستقیماً ارتباطی به مرکز هنرهای نمایشی ندارد ولی امیدوارم مراحل بازسازی ساختمان اداره تئاتر هرچه زودتر عملی شود چون متأسفانه گروههای نمایشی در ساختمان فعلی با مشکلاتی مواجه هستند.
وی در آن مصاحبه درباره ساختمان اداره برنامههای تئاتر هم گفت: ساختمانی که فعلاً بهعنوان اداره برنامههای تئاتر مورد استفاده قرار میگیرد ساختمان استانداردی برای تئاتر نیست و گروهها نمیتوانند به درستی در آنجا تمرین کنند چون این مکان قبلاً مدرسه و آموزشگاه بوده و در حال حاضر کلاسهای درسش بهعنوان پلاتو مورد استفاده قرار میگیرد. با راه اندازی مجدد اداره تئاتر و خانه کوچک نمایش گروههای تئاتری میتوانند به خانه اصلی خود بازگرداند.
پرداخت اجاره میلیاردی برای ساختمانی که ماندنی نشد
سال ۹۲ نیز رو به پایان بود و همچنان خبری از بهبود شرایط برای ساختمان قدیمی اداره تئاتر نبود. این در حالی بود که بابت مکان موقت و استیجاری تمرین گروههای تئاتری در سال اول هزینهای حدود ۲۰۰ میلیون تومان و در سال دوم هزینهای بالغبر ۲۵۰ میلیون تومان صرف شده بود و در سال سوم هم که تا پایان خرداد سال ۹۳ ادامه پیدا میکرد هزینهای بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان برای آن مکان هزینه پرداخت میشد. در آن دوران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بابت مکانی استیجاری طی سه سال مبلغی حدود یک میلیارد تومان را ضمن در نظر گرفتن ۱۰۰ میلیون تومان مبلغ رهن، هزینه کرده بود.
با شروع سال ۹۳ شرایط نه تنها بهبود پیدا نکرد بلکه با مسدود شدن ورودی ساختمان قدیمی همراه شد. در ابتدای سال ۹۳ با احداث یک دیوار ورودی این بنا مسدود شد.
معتادان ساکنان جدید ساختمان قدیمی!
مریم معترف مدیر وقت اداره برنامههای تئاتر در تاریخ ۳۱ اردیبهشت سال ۹۳ درباره مسدود شدن ورودی ساختمان قدیمی اداره تئاتر، به خبرنگار مهر گفت: همسایهها نسبت به وضعیت ساختمان و حضور معتادها در آن مکان شاکی بودند و شکایت خود را ابراز کردند. مسئولان هنری بعد از طرح این شکایت تصمیم گرفتند تا مشخص شدن وضعیت بازسازی و تعمیر ساختمان اداره برنامههای تئاتر، ورودی بنا مسدود شود تا از حضور معتادها در ساختمان و ناامن شدن محل برای همسایهها و ساکنان محل جلوگیری شود.
مدیر اداره برنامههای تئاتر در آن گفتگو درباره دلیل آغاز نشدن بازسازی بنای قدیمی تمرین گروههای نمایشی یادآور شد: مدیران و مسئولان به دنبال سند اداره تئاتر هستند تا بعد از در اختیار گرفتن سند، بودجه مورد نیاز از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد تأمین و ساخت و ساز اداره تئاتر آغاز شود. این بنا در زمان حضور آقای احمد مسجدجامعی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خریداری شد اما از آنجا که طبق قانون، وزارت ارشاد نمیتوانست به صورت مستقیم نسبت به خرید ساختمان اقدام کند از طریق مؤسسهای خصوصی این خرید انجام شد. در حال حاضر مدیران و مسئولان به دنبال در اختیار گرفتن سند توسط وزارت ارشاد از مؤسسه مورد نظر هستند و به محض اینکه این سند به وزارت ارشاد تعلق بگیرد، ساخت و ساز آغاز خواهد شد.
مشخص نبودن موضع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
روزها و ماههای سال ۹۳ نیز سپری و تعطیلی ساختمان قدیمی اداره برنامههای تئاتر به ۴ سال نزدیک میشد و خبری از بازسازی یا مقامسازی این بنا نبود. در تاریخ ۲ آبان سال ۹۳ مریم معترف بار دیگر در مصاحبهای با خبرنگار مهر درباره وضعیت ساختمان قدیمی اداره برنامههای تئاتر و بازسازی این ساختمان که دیگر تبدیل به مخروبه شده بود، گفت: همان اوایل که آقای مرادخانی به معاونت هنری وزارت ارشاد آمد از ساختمان اداره تئاتر بازدید کرد و طی نامهنگاریهایی که انجام شد، دستور انجام بازسازی ساختمان را داد.
وی با اشاره به ارائه طرحی از سوی وزارت ارشاد برای بازسازی ساختمان اداره تئاتر، افزود: آن طرح با کاربری اداره تئاتر همخوانی نداشت و بیشتر طرح بنایی لوکس بود که نیاز به بودجه بسیار بالایی حدود ۷ میلیارد تومان داشت. از سوی دیگر طرحی از سوی اهالی تئاتر هم ارائه شد که با بودجهای نهایتاً ۲ میلیارد تومانی، بازسازی ساختمان اداره تئاتر با ۶ پلاتوی بزرگ تمرین، یک پلاتو با ظرفیت ۱۰۰ نفر برای اجرا و چند پلاتوی کوچک تمرین انجام شود.
معترف یادآور شد: گروههای تئاتر در حال حاضر در مکانی استیجاری تمرین میکنند که ماهانه چند میلیون تومان هزینه دارد ضمن اینکه پلاتوهای آن استاندارد تمرین تئاتر نیستند و شرایط مناسبی برای تمرین گروهها فراهم نیست. ضمن اینکه محیط پیرامون خیابان این مکان هم شرایط امنی برای هنرمندان ندارد و تا به حال چندین فقره سرقت کیف و وسایل هنرمندان اتفاق افتاده است. ۴ سال است که ساختمان اداره تئاتر تعطیل و تخریب شده ولی هیچ اتفاقی در زمینه بازسازی و بازگشایی آن نیفتاده است. این در حالی است که هر کدام از مدیران که از این ساختمان تخریب شده بازدید میکنند، میگویند که اداره تئاتر سریع باید بازسازی شود.
چالش سند مالکیت و صدور پروانه تخریب توسط شهرداری
با رسیدن به ایام پایانی سال ۹۳، روز یکشنبه ۱۰ اسفند مسعود معمار سرپرست وقت دفتر طرحهای عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی به همراه پیمان شریعتی و اتابک نادری بازدیدی از بنای قدیمی و تعطیل شده اداره برنامههای تئاتر داشتند. مسعود معمار با تأکید بر خواسته دفتر طرحهای عمرانی وزارت ارشاد برای ساخت و ساز اداره تئاتر، گفت: پیگیریهای لازم درباره سند ساختمان اداره تئاتر از طریق بخش حقوقیمان در دست انجام است و به دنبال حل وضعیت این بنای تئاتری در شهرداری هستیم تا وارد فاز مطالعاتی برای ساخت و ساز شویم.
وی در آن بازدید درباره زمان تخریب بنای قدیمی اداره تئاتر برای آغاز ساخت و ساز، یادآور شد: تا زمانی که پروانه کار را از شهرداری نگیریم امکان تخریب وجود ندارد اما با بازدید مشاوران هنری فاز مطالعاتی کار را شروع میکنیم و در تلاش هستیم تا هر چه سریعتر از طریق شهرداری تهران پروانه کار نیز صادر شود. این ساختمان قابل بازسازی نیست چون قدمتش زیاد است و سازه باید تخریب و نوسازی شود.
معمار با اشاره به قرار گرفتن ساخت و ساز اداره تئاتر در دستور کار دفتر طرحهای عمرانی وزارت ارشاد، افزود: ما کار ساخت و ساز را با آغاز مطالعات کارشناسی شروع کردهایم و در عین حال مکاتبات لازم را با سازمان برنامه و بودجه انجام دادهایم تا ردیف بودجه برای ساخت و ساز این بنای تئاتری تعیین شود.
دغدغه بیسرانجام وزیر ارشاد وقت و معاون وزیر
سالهای دور از خانه!
سال ۹۳ به پایان رسید و سال ۹۴ هم نه خبری از ردیف بودجه برای ساخت و ساز ساختمان قدیمی اداره برنامههای تئاتر شد و نه خبری از انجام فاز مطالعاتی توسط مشاوران هنری دفتر طرحهای عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد سلامی و نه خبری از علاقه و دغدغه وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون وقت وزیر در راستای گسترش فضاهای تئاتری.
سال ۹۴ هم به پایان رسید و تنها اتفاقی که در ساختمان قدیمی اداره برنامههای تئاتر رخ داد این بود که تبدیل به مکانی برای شبنشینی معتادان شد تا بتوانند ضمن سرقت از ساختمانهای مجاور، مکانی رایگان برای دورهمیهای شبانه خود داشته باشند.
سال ۹۵ مریم معترف به آرزوی خود در خصوص بازسازی ساختمان قدیمی اداره تئاتر نرسید و علیاصغر راسخراد جایگزین او در مدیریت اداره برنامههای تئاتر شد. این سال هم همچون چند سال سپری شده از تعطیلی اداره تئاتر بدون هیچ خبر خوش و برداشتن گامی اجرایی از سوی مدیران و مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیریت شهری برای احیای این داشته تئاتری شروع و به نیمه دوم عمر خود رسید.
وزارت ارشاد مالک ساختمان اداره تئاتر شد
پاییز سال ۹۵ هم در حال سپری شدن بود که مهدی شفیعی مدیرکل وقت هنرهای نمایشی خبری را اعلام کرد که نوید پایان دوران تلخ بلاتکلیفی ساختمان قدیمی اداره برنامههای تئاتر میداد و آغاز بازسازی این بنا. روز سه شنبه ۱۸ آبان ۹۵ با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات، درباره وضعیت و شرایط بازسازی اداره برنامه تئاتر به خبرنگار مهر گفت: در حوزه بازسازی اداره برنامههای تئاتر یکی از مشکلات جدی ما که این بود که سند به نام وزارت ارشاد نبود و به نام یک مؤسسه بود که سالها بازسازی را به تأخیر انداخته بود. ظرف چند ماه گذشته این موضوع را در اولویت پیگیریها قرار داده بودیم.
وی تأکید کرد: خوشبختانه در ۴۵ روز گذشته سند به نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شد و سند در اختیار ما است و الان مراحل صدور پروانه ساخت در شهرداری منطقه ۱۲ پیگیری میشود. اعتباری هم با حمایت آقای کاراندیش و سازمان مدیریت برای تخریب و طراحیهای اولیه در اعتبارات عمرانی وزارت ارشاد در نظر گرفته شد که به زودی شکل اجرایی به خود میگیرد.
جلسات در حال برگزاری است
با اعلام این خبر خوش انتظار آن میرفت که طلسم تعطیلی ساختمان قدیمی اداره تئاتر شکسته شود و هنرمندان تئاتر شاهد شروع بازسازی یا حتی مقامسازی این بنای تئاتری باشند. با پایان سال ۹۵ و در ۲۶ فروردین سال ۹۶، مهدی شفیعی مدیرکل وقت هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگویی دیگر با خبرنگار مهر درباره وضعیت تخریب و بازسازی ساختمان قدیمی اداره برنامههای تئاتر گفت: یکی از مشکلات اساسی که درباره ساختمان قدیمی اداره تئاتر داشتیم این بود که سند آن به نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نبود بلکه به نام یک مؤسسه بود از این رو هم برای تأمین اعتبارات دولتی برای تخریب و بازسازی اداره تئاتر مشکل داشتیم و هم مؤسسه مدنظر پای کار نمیآمد. خوشبختانه با طی مراحل قانونی و همکاری معاونت حقوقی وزارت ارشاد پروسه انتقال سند اداره تئاتر به نام وزارتخانه در سال گذشته انجام شد.
وی در آن گفتگو با اشاره به اینکه روند دریافت پروانه ساخت و بحث تخریب و ساخت ساختمان با همکاری دفتر طرحهای عمرانی وزارت ارشاد آغاز شد، توضیح داد: بحث عمرانی و مباحث تأمین اعتبار عمرانی به صورت متمرکز در وزارت ارشاد توسط دفتر طرحهای عمرانی وزارتخانه انجام میشود و ما باید به عنوان بهرهبردار نهایی موارد را پیگیری کنیم. خوشبختانه دوستان دفتر طرحهای عمرانی وزارت ارشاد کارها را انجام دادند و پیگیریهای لازم در شهرداری منطقه ۱۲ به جای خوبی رسید. در نهایت ضرورت داشت که نقشههای اجرایی آماده شود، به همین دلیل مشاوری در نظر گرفته شد که چندین جلسه با حضور مشترک مهندسان و نماینده بهرهبردار که در حوزه ما و مدیران قبلی و فعلی اداره بوده است، با مشاور مدنظر برگزار شد.
مدیرکل وقت هنرهای نمایشی یادآور شد: در تماسی که امروز شنبه ۲۶ فروردین با دوستان دفتر طرحهای عمرانی داشتم، اعلام شد که خوشبختانه نقشهها و کارهایی که باید انجام میشد نهایی شدهاند و به همین منظور قرار شد مکاتبهای داشته باشیم که این نقشهها و امور انجام شده را برای صدور پروانه ساخت به شهرداری ابلاغ کنند که بلافاصله بعد از گرفتن پروانه ساخت و دستور تخریب و بازسازی، میشود کارهای مناقصه و اجرایی اداره تئاتر را انجام داد. دوستان دفتر طرحهای عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با سازمان مدیریت و برنامهریزی به توافق رسیدهاند تا بحث تأمین اعتبار و ایجاد ردیف عمرانی هم نه به صورت مستقل ولی از محل مشخصی انجام شود تا کار اجرایی اداره تئاتر را شروع کنند. همه اینها اطلاعاتی است که به عنوان بهرهبردار از وضعیت اداره تئاتر دارم و قطعاً اطلاعات دقیقتر را سرپرست دفتر طرحهای عمرانی وزارت ارشاد دارد.
شفیعی در پایان اظهار کرد: فکر میکنم با اطلاعاتی که امروز از دفتر طرحهای عمرانی وزارت ارشاد گرفتم، کار اجرایی و تخریب اداره تئاتر مراحل نهاییاش را در شهرداری و برای صدور پروانه ساخت طی میکند.
روزها بار دیگر سپری میشد و با صحبتهای مطرح شده از سوی مدیران و مسئولان وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اهالی تئاتر در انتظار احیای ساختمان قدیمی اداره برنامههای تئاتر بودند.
نقشهها آماده شدند
مهدی شفیعی مدیرکل وقت هنرهای نمایشی در تاریخ ۵ شهریور ۹۶، در گفتگویی دیگر با خبرنگار مهر درباره وضعیت بازسازی بنای قدیمی اداره تئاتر گفت: خوشبختانه کار توسط دفتر طرحهای عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مشاور سپرده و جلسات متعددی در این زمینه برگزار و نقشههای بازسازی این بنای تئاتری تهیه شد. طبق نقشههای نهایی بازسازی اداره تئاتر، این بنا دارای یک سالن اصلی، ۲ سالن فرعی اما استاندارد با قابلیت اجرای نمایش و چهار پلاتوی تمرین است. همچنین فضاهای جانبی با یک طراحی جالب برای این بنا در نظر گرفته شده است. نقشهها به شهرداری تهران ارائه شده تا پروانه ساخت اداره تئاتر صادر شود.
مدیرکل وقت هنرهای نمایشی در آن گفتگو با بیان اینکه اعتباری برای اجرای طرح بازسازی اداره تئاتر در سال ۹۶ در نظر گرفته شده است، درباره وضعیت خریداری ملک مجاور اداره تئاتر گفت: نقشههای بازسازی برای فضای موجود طراحی شده است اما پیگیری برای خرید ملک مجاور بنا نیز ادامه دارد. سند اداره تئاتر که به نام وزارت ارشاد زده شد و اعتباری نیز که برای بازسازی این بنا در نظر گرفته شد اتفاقات مثبتی است که درباره اداره تئاتر رخ داده و قبلاً چنین امکان و شرایطی ممکن نبود.
شفیعی در آن زمان اظهار امیدواری کرد که با صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری تهران، کار بازسازی اداره تئاتر در سال جاری آغاز شود.
بازسازی ۲۴ ماهه انجام میشود
مسعود معمار سرپرست وقت دفتر طرحهای عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در تاریخ ۲ مهر ۹۶ در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت بازسازی بنای قدیمی اداره تئاتر، توضیح داد: نقشهها برای صدور پروانه ساخت به شهرداری ارائه و طرح بازسازی اداره تئاتر به کمیسیون ماده ۵ شهرداری رفته است تا تأیید شود که آیا مجازیم خارج از ضوابط شهرداری اقداماتی را در بازسازی اداره تئاتر انجام دهیم یا نه. این اقدامات نظیر این است که طبق قانون ما باید طبقه همکف ساختمان را به پارکینگ اختصاص دهیم، در این صورت یک سوم ظرفیت زیربنا پارکینگ میشود ولی ما در نظر داریم طبقه همکف را برای استفاده بهتر از ظرفیت بنا به لابی ورودی اختصاص دهیم.
سرپرست وقت دفتر طرحهای عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره بودجه در نظر گرفته شده برای بازسازی اداره تئاتر گفت: اعتبار یک میلیاردی در سال ۹۶ برای بازسازی اداره تئاتر در نظر گرفته شده است و به محض صدور پروانه ساخت، کار تخریب و بازسازی بنا آغاز میشود. در کل بودجهای ۲ میلیاردی برای بازسازی اداره تئاتر در نظر گرفته شده و اگر همه امور در زمان خود انجام شود، بازسازی ۲۴ ماهه انجام خواهد شد.
سال ۹۶ هم به پایان رسید و با وجود اینکه مالکیت و سند ساختمان قدیمی اداره تئاتر به وزارت ارشاد منتقل و نقشهها برای صدور پروانه ساخت به شهرداری ارسال شده بود، هیچ خبری از بازسازی یا مقاوم سازی اداره تئاتر نبود.
فیش چند صد میلیونی شهرداری برای اداره تئاتر
با آغاز سال ۹۷ نه تنها خبری از صدور پروانه تخریب کار و تخریب ساختمان قدیمی اداره تئاتر توسط شهرداری نشد بلکه سرپرست وقت دفتر طرحهای عمرانی خبر از صدور فیش چند صد میلیونی شهرداری برای این ساختمان داد.
در ۱۷ اردیبهشت سال ۹۷ مسعود معمار سرپرست دفتر طرحهای عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره وضعیت ساخت و ساز بنای قدیمی اداره برنامههای تئاتر که چند سالی است متروکه شده است، عنوان کرد: تمامی امور مربوط به سند مالکیت و همچنین طرحها و نقشههای لازم انجام شده است و در حال حاضر منتظر صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری تهران هستیم.
سرپرست دفتر طرحهای عمرانی وزارت ارشاد افزود: شهرداری بابت صدور پروانه ساخت برای اداره تئاتر، فیش چندصد میلیون تومانی صادر کرده است.
معمار یادآور شد: پرداخت این مبلغ برای دریافت پروانه ساخت برای ما بسیار سخت است و به همین دلیل به معاونت امور هنری وزارت ارشاد مراجعه کردیم تا با رایزنی معاونت هنری با شهرداری تهران این فیش بر اساس تعرفه فرهنگی محاسبه شود.
وی در پایان تاکید کرد: به محض اینکه پروانه ساخت صادر شود کار تخریب بنای قدیمی و ساخت و ساز بنای جدید اداره تئاتر را آغاز خواهیم کرد.
اداره تئاتر تنها در حد یک نام
سالها سپری شدند و مدیران در وزارت فرهنگ و ارشاد و شهرداری تهران آمدند و رفتند اما هیچکدامشان دردی از ساختمان مخروبه اداره تئاتر دوا نکردند. علیاصغر راسخراد نیز از مدیریت اداره برنامههای تئاتر رفت و محسن امیری مدیریت آن را بر عهده گرفت. سال ۹۸ ساختمان غیر استاندارد نیز تحویل داده شد و اداره برنامههای تئاتر تنها به صورت یک عنوان باقی ماند و دیگر خبری از پلاتوهای تمرین و سالن اجرای نمایش آن نبود.
ساختمان قدیمی اداره برنامههای تئاتر که پیش از شیوع ویروس کرونا، با شیوع ویروس بیتوجهی مدیران و مسئولان فرهنگی و هنری و شهری به توپ بازی میدان آنها تبدیل شده بود، بیش از پیش از کانون توجه خارج شد. ساختمان مجاور اداره تئاتر تخریب و در آن شروع به ساخت و ساز شد.
انبار نگهداری مصالح ساختمانی!
مدتی مقابل ساختمان مخروبه اداره تئاتر تبدیل به فضای کارگاهی ساختمان مجاور شد و در حال حاضر نیز طبق گفته مسئولان فعال در ساختمان در دست ساخت، با همراهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بخشی از این بنای مخروبه به عنوان انبار نگهداری مصالح این ساختمان در حال احداث و کارگران ساختمان مجاور شده است.
ساختمان اداره برنامههای تئاتر این روزها دیگر هیچ نشانهای از تئاتر ندارد و تاریخ و سرگذشت آن به دست فراموشی سپرده شده است.
در دوره جدید مدیریت تئاتر بار دیگر صحبت از احیای این ساختمان قدیمی تئاتر مطرح شده اما مشخص نیست این صحبت تا چه زمانی و به چه صورت ادامه خواهد داشت و به چه سرانجامی ختم میشوند.
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