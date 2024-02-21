شهروندان در تردد از مسیرهای کوهستانی استان تهران احتیاط کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی مهر بعد از ظهر چهارشنبه ضمن تبریک روز جوان و میلاد با سعادت و فرخنده حضرت علی اکبر (ع) از صدور هشدار زرد هواشناسی مبنی بر فعالیت پراکنده سامانه بارشی طی امروز چهارشنبه دوم و فردا پنج شنبه سوم اسفندماه خبر داد.

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران با بیان اینکه طبق اعلام سازمان هواشناسی در نیمه شمالی به ویژه ارتفاعات استان شاهد بارش برف و باران، وقوع مه و کولاک برف در مناطق کوهستانی خواهیم بود، گفت: در ارتفاعات توچال ایستگاه ۷، میگون، آبعلی، دماوند، پردیس، لواسان، شمیرانات و شرق تهران اثر این مخاطرات قابل مشاهده خواهد بود، لذا به همه عزیزان توصیه می‌شود به طور جدی از صعود به ارتفاعات و فعالیت‌های کوهنوردی خودداری کنند.

یزدی مهر با اشاره به اینکه در مناطق مذکور احتمال لغزندگی معابر و جاده‌ها و اختلال موقت در تردد پیش بینی شده است افزود: به همه رانندگانی که قصد تردد از این مناطق را دارند توصیه می‌شود نسبت به همراه داشتن تجهیزات زمستانی به ویژه در مسیرهای کوهستانی و گردنه‌های برف گیر توجه ویژه داشته باشند.

وی در خصوص عدم توقف در بستر مسیل‌ها و حاشیه رودخانه‌ها نیز هشدار داد و بیان کرد: بررسی دهانه پل‌ها و بستر آب روها به جهت اطمینان از پاک سازی و لایروبی از اهمیت ویژه برخوردار است.

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران درباره استحکام سازه‌های موقت و سست مانند داربست‌ها و پوشش‌های گلخانه نیز هشدار داد و عنوان کرد: در مدت مذکور احتیاط در فعالیت‌های عمرانی و عدم توقف کنار سازه‌های نیمه کاره مورد تاکید است.