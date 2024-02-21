به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا کردان از کشف و ضبط ۲۴ قطعه شیء تاریخی و یک دستگاه فلزیاب در شهرستان ساری خبر داد و افزود: بنا بر گزارش پایگاه یگانحفاظت میراثفرهنگی شهرستان ساری و در پی اخبار واصله از سوی میراث بانان افتخاری مبنی برحضور خودرویی با سرنشین مشکوک در منطقه، بلافاصله مأموران یگان حفاظت بههمراه عوامل انتظامی با دستور قضائی به محل مورد نظر اعزام و پس از رؤیت مورد اعلام شده در منطقه، در یک عملیات ایست و بازرسی توانستند ۲۴ شیء تاریخی اصل مربوط به دورههای تاریخی و یک دستگاه فلزیاب، کشف و ضبط کنند.
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران تمامی این آثار مربوط به دوره اسلامی و تاریخی است؛ گفت: ۹ عدد سکه فلوس مربوط به دوره اسلامی، ۲ عدد مهر انگشتر، یک عدد حلقه، النگو و گیره مفرغی از جمله آثار شاخص کشف شده در میان این ۲۴ قلم شیء تاریخی است.
کردان در این رابطه پنج نفر با هویت معلوم دستگیر و پرونده بهمنظور سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذیصلاح قضائی شد.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی مازندران:
۲۴ قطعه اشیای تاریخی دوره اسلامی - تاریخی در ساری کشف شد
ساری- فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران از کشف و ضبط ۲۴ قطعه شی تاریخی و یک دستگاه فلزیاب در ساری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا کردان از کشف و ضبط ۲۴ قطعه شیء تاریخی و یک دستگاه فلزیاب در شهرستان ساری خبر داد و افزود: بنا بر گزارش پایگاه یگانحفاظت میراثفرهنگی شهرستان ساری و در پی اخبار واصله از سوی میراث بانان افتخاری مبنی برحضور خودرویی با سرنشین مشکوک در منطقه، بلافاصله مأموران یگان حفاظت بههمراه عوامل انتظامی با دستور قضائی به محل مورد نظر اعزام و پس از رؤیت مورد اعلام شده در منطقه، در یک عملیات ایست و بازرسی توانستند ۲۴ شیء تاریخی اصل مربوط به دورههای تاریخی و یک دستگاه فلزیاب، کشف و ضبط کنند.
نظر شما