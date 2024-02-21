برتری مس کرمان برابر خوشه طلایی و توقف آریو برابر مسجدسلیمان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیستم لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز با برگزاری ۵ دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد و در مهمترین بازی‌ها مس کرمان با نتیجه یک بر صفر خوشه طلایی را شکست داد و آریو اسلامشهر برابر نفت مسجدسلیمان با تساوی بدون گل متوقف شد.

به این ترتیب در پایان هفته بیستم لیگ دسته اول فوتبال، چادرملو با ۴۷، خیبر خرم آباد با ۴۶، نفت مسجدسلیمان با ۳۹، فجر سپاسی با ۳۸ و سایپا با ۳۵ امتیاز اول تا پنجم هستند.

در انتهای جدول هم شاهین بندر عامری به دنبال پیروزی در دیدار امروز پس از مدت‌ها از قعر جدول جدا شد به رده چهاردهم صعود کرد. داماش گیلان با ۱۳ و دریا بابل با ۱۱ امتیاز هفدهم و هجدهم هستند.

نتایج این دیدارها به شرح زیر است:

* مس کرمان یک - خوشه طلایی صفر

* آریو اسلامشهر صفر - نفت مسجدسلیمان صفر

* دریا بابل یک - نفت و گاز گچساران چهار

* شهرداری آستارا یک- پارس جنوبی جم

* شاهین بندرعامری ۲ - شهرراز شیراز یک