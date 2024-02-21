به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بخش رسانهای تیم ملی، امیر قلعهنویی سرمربی تیم ملی پس از دیدار با روبرتو مانچینی، با دبیرکل فدراسیون فوتبال عربستان نیز به گفتوگو پرداخت.
در این دیدار ابراهیم القسیم دبیرکل فدراسیون فوتبال عربستان ضمن استقبال گرم از سرمربی تیم ملی ایران، پیشنهاد کرد تیمهای ملی ایران و عربستان دیدار دوستانهای برگزار کنند. این پیشنهاد در راستای برنامههای توسعهای در همکاریهای فوتبالی دو کشور ارائه شد.
پس از این پیشنهاد مقرر شد مذاکره بر سر نحوه و زمان برگزاری این دیدار در دیدار دبیران کل فدراسیونهای فوتبال ایران و عربستان انجام شود.
القسیم در این دیدار از عملکرد تیم ملی ایران در رقابتهای جام ملتهای آسیا تجلیل کرد و در ادامه قلعهنویی و دبیرکل فدراسیون فوتبال عربستان بر توسعه برنامهریزی فوتبال کشورهای آسیایی بویژه دو کشور تاکید کردند.
قلعهنویی در این دیدار و همچنین گفتوگو با مانچینی از آنها دعوت کرد به تهران سفر کنند.
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