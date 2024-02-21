افزایش۲ برابری تعداد نامزدهای انتخاباتی مجلس دوازدهم در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا آمویی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه به اجرای برنامه انتخاباتی با ۳۲ گام تاکید و اظهار کرد: در راستای آماده سازی فضای انتخاباتی تاکنون ۶۳۵ شعبه اخذ رأی برای حوزه انتخابیه کرمانشاه در نظر گرفته شده که حدود ۱۲ هزار نفر در این شهرستان مجری برگزاری انتخابات خواهد بود.

وی افزود: از ابتدای پیروزی انقلاب بحران سازی متمادی در دستور کار دشمنان برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و طی این مدت از ترور مسئولین نظام و دانشمندان کشورمان گرفته تا جنگ تحمیلی، تحریم‌های اقتصادی و… را شاهد بوده‌ایم.

فرماندار کرمانشاه «امنیت» را یکی از موضوعات مهم بحث انتخابات عنوان و تصریح کرد: دشمنان ضربه زدن به امنیت ما را در دستورکار قرار داده تا اینگونه القا کنند امنیتی که ما به آن افتخار می‌کنیم شکننده است بنابراین حوادثی مانند حادثه تروریستی مزار شهدای کرمان را هم در همین راستا طرح ریزی و اجرا کردند.

آمویی «حضور مردم» را دومین موضوعی دانست که دشمنان در پی کمرنگ کردن آن هستند و گفت: حضور مردم در صحنه‌های مختلف اعلام حمایت از نظام از نقاط قوت ما محسوب می‌شود و دشمنان به طرق مختلف در پی کمرنگ کردن این حضور هستند.

وی عرصه انتخابات را از عرصه‌های مهم نمایش حضور مردم دانست و خاطر نشان کرد: دشمنان تلاش خواهند کرد به هر شکلی که شده میزان مشارکت مردم را در این عرصه کاهش دهند.

فرماندار کرمانشاه با بیان اینکه همه وظیفه داریم در جهت افزایش مشارکت مردم در انتخابات تلاش کنیم، گفت: دانشجویان فعال در گروه‌های جهادی در این مقطع باید مردم را برای شرکت در انتخابات تشویق کنند.

آمویی در پایان با اشاره به افزایش تعداد داوطلبین شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در این دوره در شهرستان کرمانشاه، گفت: تعداد داوطلبین در این دوره افزایش بیش از ۲ برابری داشته که می‌تواند به رقابتی شدن انتخابات کمک مؤثری کند.

وی تاکید کرد: انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان، یازدهم اسفند به طور همزمان برگزار می‌شود.