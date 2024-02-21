سمپوزیوم علمی «حکمرانی اخلاقی و بحران غزه» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سمپوزیوم علمی با موضوع «حکمرانی اخلاقی و بحران غزه (تصویرپردازی از آینده)» در سالن کنفرانس ساختمان امیرکبیر دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران برگزار شد.

علی اصغر پور عزت استاد دانشکدگان مدیریت و رییس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران (تصویرپردازی از آینده پس از نسل کشی های معاصر: از بوسنی تا غزه) در این سمپوزیوم گفت: اقدام ارزشمند آفریقای جنوبی در ارائه محکومیت رفتاری نژادپرستانه رژیم صهیونیستی بسیار ستودنی است. اگر به ایجاد تصویر بهتری از جهان می اندیشیم باید در محکومیت ستم همت کنیم.

اصغر افتخاری رییس دانشگاه امام صادق (ع) نیز در این سمپوزیوم به موضوع قدرت نرم و تاثیر آن در جهان اشاره کرد و گفت: واقع امر این است که آنچه در غزه رخ می دهد فاجعه است. از منظر قدرت نرم سه نکته مهم رخ داده، یکی از آنها افکار عمومی است، دیگر اینکه بسیاری از اذهان مردم و گروه های اجتماعی نسبت به غزه دوباره احیا شد. نکته دیگر این است که حوزه منفعتی دچار بحران شد و بازیگردان این قضیه شبکه های اجتماعی هستند که به نفع مظلومیت مردم غزه است.

علیرضا دیهیم استاد دانشگاه و معاون وزیر دادگستری (سازوکارهای بین المللی در حل بحران غزه) نیز با اشاره به تاریخچه مسائل حقوقی مطرح شده در این زمینه گفت: اهرم های قدرت نرم در شکایت های کشورها علیه نسل کشی رژیم صهیونیستی به کار گرفته شده است. فلسطینی ها قدم به قدم از سازوکارهای حقوقی برای سرنوشت خود استفاده کردند.

قدیر نصری استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی (شش آموزه استراتیژیک جنگ غزه) در این سمپوزیوم گفت: آموزه استراتژیک جنگ غزه به ما نشان می دهد تلاش جدیدی برای فیصله بخشی به ماجرای فلسطین صورت می گیرد. در اندیشکده های گوناگون سه راه حل در حال بررسی است. راه حل اول راه رژیم صهیونیستی، راه حل دوم نظر ایران و برگزاری رفراندوم برای فلسطینی ها و راه حل سوم دو دولت در یک سرزمین است که مطرح شده است.

فتح الله کلانتری دانشیار دانشگاه دفاع ملی (پسا طوفان الاقصی: تصویربرداری آینده) نیز در این سمپوزیوم به مسائل نظامی و جنگ ترکیبی اشاره کرد و گفت: طوفان الاقصی یک شکست برای سیاست های آمریکا در منطقه بوده است.

محمدرحیم عیوضی استاد دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران (درس هایی از مقاومت غزه برای حکمرانی آینده) در این برنامه خاطرنشان کرد: یکی از آموزه های مهم مقاومت غزه این است که موقعیت رژیم صهیونیستی در جهان متزلزل شده است. اولین جنگ جدی رژیم صهیونیستی در منطقه بوده و دچار اصل غافلگیری شده اند. شکاف در افکار عمومی از دیگر آموزه های مهم این مقاومت است. اراده یک مردم در این جنگ به نمایش گذاشته شده است. سه لایه قدرت نرم، اراده جامعه، ایمان و حریت از درس های مقاومت مردم غزه است.

دبیران علمی این سمپوزیوم «احد رضایان» استادیار دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران و «مسعود بنافی» استادیار دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران بودند.