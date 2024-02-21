رقابت ۳۴ کاندیدای مجلس شورای اسلامی در تربت حیدریه

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر کی‌پور ظهر چهارشنبه در «استودیو انتخابات» استانداری خراسان‌رضوی اظهار کرد: در راستای تاکید رهبر معظم انقلاب بر چهار شاخصه انتخابات؛ یعنی مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت، در این شهرستان برنامه‌ریزی هایی در خصوص برگزاری انتخاباتی پر شکوه صورت گرفته است.

فرماندار تربت حیدریه افزود: در جهت بالا بردن سطح مشارکت، جلسات بسیاری با افراد مختلف از جمله روحانیان، اصناف، دانشجویان، فرهنگیان و ورزشکاران برگزارشده و این روند ادامه دارد و بازخورد خوبی هم گرفته‌ایم.

وی اظهار کرد: ۱۵ هزار نفر در حوزه انتخابیه تربت‌حیدریه واجد شرایط رای‌دادن هستند و مه ولات، تربت‌حیدریه و زاوه در حوزه انتخابیه تربت‌حیدریه واقع شدند.

کی‌پور با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌کنیم بیشتر از ۵۷ درصد مشارکت در انتخابات داشته باشیم، بیان کرد: هزار و ۵۰۰ جشن تکلیف سیاسی برای رأی اولی‌ها در تربت‌حیدریه انجام و استقبال خوبی هم شد.

فرماندار تربت حیدریه اظهار کرد: از ۷۰ نفر ثبت‌نام قطعی نامزدها ۳۸ نفر تأیید صلاحیت شدند، دو نفر انصراف دادند و دو نفر تغییر حوزه انتخابیه دادند، در مجموع ۳۴ نفر خود را برای رقابت آماده کردند که از این تعداد یک نفر خانم و مابقی آقا هستند که برای یک کرسی به رقابت می‌پردازند.

وی افزود: تاکنون گزارش تخلف در فعالیت‌های انتخاباتی نداشته‌ایم همچنین ۱۹۹ شعبه در شهرستان تربت‌حیدریه به‌صورت سیار و ثابت داریم که از این تعداد ۱۰۳ شعبه شهری و بقیه روستایی هستند.