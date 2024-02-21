به گزارش خبرگزاری مهر، حسن محمدی ادیب عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در مراسم اختتامیه هشتمین دوره جشنواره صنایع‌دستی موسوم به سرو سیمین ۸ از «اکبر جهازی» هنرمند صنایع‌دستی اردبیل تجلیل به عمل آمد.

وی افزود: این تجلیل در بخش رویش دوباره سرو و به نمایندگی از یک نسل ورنی‌باف‌های استان اردبیل در حضور وزیر میراث‌فرهنگی و رئیس شورای جهانی صنایع‌دستی انجام شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل تاکید کرد: خانواده جهازی در استان اردبیل هنر ورنی‌بافی را به صورت خانوادگی و نسل به نسل در بین خود ترویج داده و آثار فاخری را در این حوزه تولید کرده‌اند که همین امر دلیل انتخاب این صنعتگر اردبیلی برای تجلیل در جشنواره «سرو سیمین» ۸ بود.

محمدی ادیب ادامه داد: در استان اردبیل بیش از ۳۰ هزار هنرمند صنایع‌دستی در ۶۰ رشته فعال هستند که رشته بافته‌های داری مانند ورنی‌بافی، گلیم‌بافی و جاجیم‌بافی در کنار برخی رشته‌های دیگر از جمله صنایع‌دستی مطرح و فعال در استان هستند.