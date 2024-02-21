به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و تراکتور در هفته هفدهم بیست و سومین دوره رقابت های لیگ برتر از ساعت ۱۷:۱۵ دقیقه امروز چهارشنبه به قضاوت سیدوحید کاظمی در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی برگزار شد که نیمه اول آن با تساوی بدون گل به پایان رسید.

ترکیب پرسپولیس

علیرضا بیرانوند، محمدحسین کنعانی زادگان، گئورگی گولسیانی، دانیال اسماعیلی فر، علی نعمتی، مسعود ریگی، سروش رفیعی، سعید صادقی، امید عالیشاه، مهدی ترابی و شهاب زاهدی.

ترکیب تراکتور

حسین پورحمیدی، شجاع خلیل‌زاده، عارف آقاسی، سیامک نعمتی، سعید کریم آذر، صفا هادی، ریکاردو آلوز، سید مهدی حسینی، گوستاوو واگنین، امیرحسین حسین‌زاده و رحمان جعفری.

انتظاری که به سرانجام نرسید

در شرایطی که باشگاه پرسپولیس صبح امروز اعلام کرده بود پنجره نقل و انتقالات این تیم باز شده است اما تلاش برای صادر شدن کارت بازی خریدهای خارجی جدید این تیم به سرانجام نرسید و اوسمار نتوانست از دو بازیکن جدید این تیم استفاده کند.

حملات نصف و نیمه دو تیم

هر چند غیبت تماشاگران به خاطر محرومیت پرسپولیس از حضور هواداران، شور و حال ورزشگاه را از بین برده بود، اما دو تیم تلاش کردند با حملاتی که روی دروازه یکدیگر طراحی می کنند موقعیت هایی را برای رسیدن به گل فراهم کنند اما نتوانستند فرصت های نزدیک به گل فراهم کنند. بااین حال موقعیت های نصف و نیمه ای رقم خورد.

فرصت سوزی شهاب زاهدی

در دقیقه ۴۲ اشتباه مدافع تراکتور برای رساندن توپ به دروازه بان این تیم فرصت را در اختیار شهاب زاهدی قرار داد تا در موقعیت باز کردن دروازه تیم تبریزی قرار بگیرد اما او در موقعیتی تک به تک توپ را به بیرون زد تا بهترین فرصت میزبان برای رسیدن به گل از بین برود.

آشفتگی در حمله و تساوی نیمه اول

هر چند دو تیم در تلاش برای رسیدن به گل بودند اما در خط حمله آرامش و تمرکز کافی را نداشتند و هر بار توپ را به نزدیک محوطه جریمه رساندند با عجله و اشتباه بازیکنان فرصت را از دست دادند تا نیمه اول با تساوی به پایان برسد.