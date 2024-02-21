کاندیداهای مورد تأیید شورای نگهبان در لیست نخبگان قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شریفی عصر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل استانداری برگزار شد، افزود: تمام کاندیداهای استان که مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته اند، در لیست نخبگان سیستان و بلوچستان هستند.

وی ادامه داد: از این افراد، اگر در عرصه انتخابات رأی نیاورند، می‌توانند در قسمت‌های مختلف نظام مورد استفاده قرار گیرند.

وی اضافه کرد: کسانی هم که رد صلاحیت شدند، با اصلاح گذشته خود می‌توانند برای شرکت در دوره‌های بعد امیدوار باشند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: براساس آمار، یک میلیون و ۹۰۵ هزار و ۹۹۳ نفر در استان واجد شرایط رأی‌دادن هستند که از این تعداد، ۱۶۶ هزار و ۸۱۳ نفر رأی اولی هستند که این میزان شامل ۸۵ هزار ۴۵ نفر مرد و بقیه زن می‌شوند.

شریفی بیان کرد: ۲۵۳ نفر از نامزدهای انتخابات سیستان و بلوچستان از سوی شورای نگهبان تأیید صلاحیت شده اند که از این تعداد، تاکنون هشت نفر از رقابت انتخاباتی، انصراف داده اند.

وی با اشاره به اینکه از سوم تا نهم اسفند ماه جاری، نامزدها فرصت تبلیغات انتخابی در حوزه انتخابیه خود دارند، تصریح کرد: در هر منطقه از شهرداری‌ها، هر یک از کاندیداها می‌توانند یک ستاد انتخاباتی داشته باشند.

شریفی در ادامه سخنان خود، تعداد کل شعب اخذ رأی در استان را هزار و ۸۶۱ شعبه عنوان و گفت: از این تعداد، ۹۰۱ شعبه ثابت و ۹۶۰ شعبه سیار خواهد بود، در مرکز استان ۲۱۲ شعبه برای اخذ رأی وجود دارد که از این تعداد ۱۸۸ شعبه ثابت و ۲۴ شعبه سیار است.

وی سه اولویت انسجام اجتماعی، روایتگری صحیح و کادرسازی را از جمله مؤلفه‌های مشارکت خوب در عرصه انتخابات بیان و افزود: انسجام اجتماعی، یعنی ما نیاز به اتحاد و همدلی بیشتر در استان داریم و باید شیعه و سنی در کنار هم، سیستان و بلوچستان را بسازیم و این امکان‌پذیر نیست مگر اینکه، وحدت داشته باشیم.