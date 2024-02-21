جلوگیری از تخلیه ۲۷۰ تن ذرت آلوده در بندر امیرآباد

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپور کاظمی شامگاه چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اظهار اینکه نمونه برداری و نظارت بر واردات نهاده‌های خوراک دام و طیور در بنادر استان تشدید شده است، گفت: در نظارت شبانه و بررسی میدانی درحال تخلیه ذرت وارداتی در بندر امیرآباد به دلیل بوی گند و نتیجه مثبت آلودگی، اجازه تخلیه بخشی از این محموله که بیش از ۲۷۰ تن بود صادر نشده است که طبق بررسی‌های صورت گرفته نفوذ آب و رطوبت سبب فساد بخشی از این محموله شده است.

وی با اشاره به میزان نهاده وارد شده توسط این کشتی گفت: حجم نهاده حمل شده توسط این کشتی ۴۷۰۰ تن بوده که از این بین با جدا سازی بخش‌های قابل استفاده و غیر قابل استفاده اجازه تخلیه باقی نهاده‌ها صادر گردید و نسبت به نمونه گیری و آزمایشات مورد نیاز اقدام شد.

آقاپور کاظمی از افزایش ۱۹۳ درصدی تعداد صدور مجوز ترخیص نهاده‌هایی مانند جو، ذرت دامی، و کنجاله پنبه توسط دامپزشکی از بنادر سه گانه استان از ابتدای سال تا کنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: با توجه به اینکه ساماندهی و نظارت کیفی و بهداشتی برای تولید خوراک دام و طیور و صدور مجوز ترخیص محموله‌های وارداتی نهاده‌های دامی جهت مصرف در مراکز پرورش و صدور مجوز برای ترانزیت فرآورده‌های خام دامی و نهاده‌های دامی از وظایف مهم سازمان دامپزشکی است؛ از این رو با حضور کارشناسان ناظر بهداشتی در در سه بندر استان شبانه روزی برای ارائه خدمات مجوز واردات و نظارت بهداشتی در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۴۰ درصد رشد داشته است.

وی همچنین از ادامه فرآیند نظارت تا زمان ترخیص کامل نهاده‌ها در انبارهای بنادر خبر داد و گفت: در صورتی که محموله‌های پس از تخلیه از کشتی‌ها به دلایل مختلف از بنادر ترخیص نشوند همکاران مستقر با نظارت و آزمایش‌های دوره‌ای ۴۵ روزه این نهاده‌ها را در حجم‌های مختلف بررسی می‌کنند و در صورتی که این آزمایش‌ها مشکلی به لحاظ سلامتی برای این نهاده‌ها رخ دهد از ترخیص جلوگیری خواهد شد و جهت طی کردند روندهای قانونی به مراجع ذی صلاح ارجاع خواهد شد.

آقاپور کاظمی به اهمیت توجه ویژه به سلامت بهداشتی محموله‌های وارداتی به خصوص نهاده‌های دامی اشاره کرد و گفت: در صورتیکه نظارت‌های لازم این قبیل محموله‌ها صورت نگیرد و وارد صنعت خوراک دام شوند به دلیل قارچ و سم‌های آفلاتوکسین که در آن وجود دارد می‌تواند بهداشت و فرآورده‌های خام دامی نظیر گوشت قرمز و شیر و … تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت با استفاده انسان از این فرآورده‌ها دچار بیماری‌های شدید گوارشی، کبدی و خدای نکرده سرطان‌های متعدد گردد و به همین دلیل سلامت خوراک دام تضمین کننده سلامت انسان محسوب می‌شود