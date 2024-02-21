کمالشهر از نظر تراکم دانش آموزی رتبه دوم کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی حسینی بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در شورای اسلامی کمالشهر برگزار شد، کمبود فضای آموزشی را یکی از معضلات گریبانگیر بیشتر جوامع به ویژه شهرهای اقماری دانست و گفت: کمالشهر یکی از مناطق پرتراکم و پرجمعیت است که از نظر تراکم دانش آموزی رتبه دوم کشور را دارد.

وی عنوان کرد: در یک سال اخیر اقدامات خوبی توسط مدیریت شهری در مدارس انجام شده است، با اینکه این مجموعه وظیفه‌ای در این زمینه ندارد و بیشتر به آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس مربوط می‌شود، اما با توجه به وجود مشکلات بسیار در این حوزه، ما بر خود وظیفه می‌دانیم گاهی در جهت حل آنها برداریم.

عضو شورای اسلامی کمالشهر از اجرای طرح تابستانه شاداب سازی مدارس در ۲۶ مدرسه کمالشهر با ۲۰ میلیارد ریال اعتبار خبر داد و اظهار کرد: کلاس‌های تقویتی رایگان نیز با کمک شهرداری و یک مؤسسه خیریه در این شهر در حال برگزاری است تا دانش آموزانی که از امکانات آموزشی کمی برخوردار هستند بتوانند تقویت شوند.

حسینی با اشاره به اینکه در این طرح حدود ۳۸۰ دانش آموز پایه دهم از کمک‌های آموزشی برخوردار می‌شوند، مطرح کرد: یکی از مشکلات کمالشهر بالا بودن تراکم دانش آموزی است و این شهر پس از عسلویه دومین شهر از نظر تراکم دانش آموزی محسوب می‌شود. گاهاً کلاس‌های درس در مدارس کمالشهر با بیش از ۵۰ دانش آموز برگزار می‌شوند.

وی با بیان اینکه از آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس درخواست داریم به وظایف خود در این زمینه عمل کنند، اظهار کرد: مدیریت شهری آمادگی واگذاری زمین به سازمان نوسازی به منظور احداث مدرسه را دارد. با توجه به اینکه نوسازی به خوبی به وظایف خود عمل نمی‌کند، دو قطعه زمین را در اختیار یک بنیاد خیریه قرار دادیم تا اقدام به ساخت مدرسه کند.