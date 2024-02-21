به گزارش خبرنگار مهر، سعید بهرامی بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در شورای اسلامی کمالشهر برگزار شد، عنوان کرد: خرمدشت با حدود ۸۰ هزار نفر جمعیت، از جمله مناطق هدف به شمار می‌رود و از لحاظ فقر، امنیت و سرانه‌های آموزشی، ورزشی و … با مشکلات بسیاری مواجه است.

وی با بیان اینکه خرمدشت با این جمعیت فاقد یک بانک بود که با تلاش مدیریت شهری، شعبه بانک سپه در این منطقه مستقر و مشکل حل شد، گفت: در دهه مبارک فجر کلنگ احداث پارک ورودی خرمدشت بر زمین زده شد و ۱۷ هزار مترمربع از آن را گرفته ایم و قسمتی مانده که فعلاً در اختیار اداره برق است اما به زودی مشکل حل می‌شود.

نایب رئیس شورای اسلامی کمالشهر مطرح کرد: پیگیری‌های لازم انجام می‌شود که سال آینده حداقل یک یا دو فاز از سه فاز این پروژه را اجرا کنیم. منطقه پیشاهنگی با حدود ۴۰ هزار نفر جمعیت فاقد یک کلانتری بوده و از نظر امنیتی زیر نظر خرمدشت است و کلانتری مستقر در خرمدشت باید امنیت پیشاهنگی را نیز تأمین کند.

بهرامی ضمن اعلام آمادگی برای در اختیار قرار دادن زمینی به منظور احداث کلانتری پیشاهنگی با اشاره به اینکه این منطقه فاقد بانک است، بیان کرد: پیشاهنگی یک داروخانه شبانه روزی هم نداشت که به همت مدیریت شهری پس از یک سال و چند ماه با پیگیری موضوعی که وظیفه ما هم نبود، داروخانه شبانه روزی فعال شد.

وی خاطرنشان کرد: سکوی زباله خرمدشت بین دو مدرسه ابتدایی قرار دارد که پس از تلاش‌های فراوان مقرر شده این مکان مسقف و مکانیزه شود و بودجه خوبی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. هر مشکلی که در این شهر ایجاد می‌شود، باید با هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌ها مرتفع شود.