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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۲۱:۱۰

خبرنگار مهر برگزیده جشنواره رویداد ملی «سردار تا سردار» شد

خبرنگار مهر برگزیده جشنواره رویداد ملی «سردار تا سردار» شد

رشت _ بهرام قربانپور خبرنگار خبرگزاری مهر گیلان عنوان سوم بخش گزارش خبری سومین جشنواره رویداد ملی رسانه‌ای «سردار تا سردار» از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه سومین دوره رویداد ملی رسانه‌ای سردار تا سردار با معرفی برترین‌های هر بخش به کار خود پایان داد.

بهرام قربانپور خبرنگار خبرگزاری مهر مقام سوم بخش گزارش با عنوان «بازخوانی نهضت جنگل / قیام میرزا کوچک هنوز ناشناخته است» سومین دوره رویداد ملی رسانه‌ای سردار تا سردار را از آن خود کرد.

اختتامیه جشنواره ملی رسانه‌ای سردار تا سردار که با حضور سید احمد عبودتیان دستیار ویژه رئیس جمهور در مردمی سازی دولت و جمعی از مسؤولان گیلان در رشت برگزار شد، از نماهنگ سردار تا سردار رونمایی شد.

کد مطلب 6034329

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