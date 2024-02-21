خبرنگار مهر برگزیده جشنواره رویداد ملی «سردار تا سردار» شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه سومین دوره رویداد ملی رسانه‌ای سردار تا سردار با معرفی برترین‌های هر بخش به کار خود پایان داد.

بهرام قربانپور خبرنگار خبرگزاری مهر مقام سوم بخش گزارش با عنوان «بازخوانی نهضت جنگل / قیام میرزا کوچک هنوز ناشناخته است» سومین دوره رویداد ملی رسانه‌ای سردار تا سردار را از آن خود کرد.

اختتامیه جشنواره ملی رسانه‌ای سردار تا سردار که با حضور سید احمد عبودتیان دستیار ویژه رئیس جمهور در مردمی سازی دولت و جمعی از مسؤولان گیلان در رشت برگزار شد، از نماهنگ سردار تا سردار رونمایی شد.