شرکت در انتخابات بر صلابت جمهوری اسلامی خواهد افزود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پناهیان شامگاه چهارشنبه در جلسه بصیرت‌افزایی که به مناسبت روز جوان در کمیته امداد استان اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: جوانان ایران اسلامی با الگوپذیری از شهدای گرانقدر می‌توانند در مسیر اعتلا و پیشرفت کشور گام بردارند که همواره در این مسیر نقش مهمی را ایفا کرده‌اند.

وی تصریح کرد: یازدهم ماه شعبان سالروز خجسته میلاد حضرت علی‌اکبر (ع) و روز جوان نامگذاری شده است.

معاون سیاسی سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل با تاکید بر اهمیت علم‌آموزی در معارف دینی خطاب به امدادگران جوان کمیته امداد استان اردبیل گفت: جوانان باید بدانند که زیستن متعالی و حرکت در مسیر رشد و شکوفایی، با کسب دانش و علم ممکن است.

پناهیان با بیان اینکه جوانان باید با پیروی از شهدا در مسیر اعتلای ایران اسلامی گام بردارند، افزود: شهدای انقلاب اسلامی نمایانگر و تجلی‌بخش هویت انقلاب در دنیای معاصر هستند.

وی با اشاره به انتخابات پیش رو در اسفندماه خاطرنشان کرد: برگزاری انتخابات در ادوار مختلف در نظام جمهوری اسلامی از مصادیق مردم‌سالاری و مظهر مشارکت مردمی است.

معاون سیاسی سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل بر اهمیت حضور در انتخابات تاکید کرد و ادامه داد: این امر به صلابت و پیروزی‌های مدام و گسترده جمهوری اسلامی خواهد افزود.