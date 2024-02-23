استان: تهران

تهران حوزه انتخابیه: شهریار، ملارد، قدس

شهریار، ملارد، قدس شعار انتخاباتی: برای رفاه، پیشرفت و آزادی؛ علیه فقر، فساد و تبعیض

برای رفاه، پیشرفت و آزادی؛ علیه فقر، فساد و تبعیض

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«محمد نورمحمدی» یکی از داوطلبین نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه شهریار، ملارد، قدس است، که در زیر رزومه کوتاهی از وی و پاسخ‌هایش به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

- من به عنوان یک جوان با انگیزه، به دنبال راه حل‌های جدید برای مشکلات جامعه هستم و به دنبال تکرار حرف‌های کلیشه‌ای و بدون پشتوانه نیستم. برای پیگیری و به سرانجام رساندن خواسته‌های شما از بهترین مسیرهای ممکن وارد عمل خواهم شد.

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

تورم قانون‌گذاری، کاهش اثر تقنینی به واسطه تعدد نهادهای موازی قانون‌گذاری و عدم شفافیت حوزه وظایف نظارتی در سطح حوزه انتخابیه

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

-شفافیت در عملکرد خود، تثبیت قوانین شفافیت در همه حوزه‌ها و تصویب قانون جامع تعارض منافع

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

امر زائد مانع رسیدگی به امور اساسی خواهد بود و به همین واسطه تجمل‌گرایی (البته با تدقیق مفهوم تجمل و تجمل‌گرایی) فاصله میان مردم و نماینده ایجاد خواهد کرد. مسئله ضروری در این بخش ایجاد یک تقاضای اجتماعی و فرهنگی در تقابل با آن و به تبع این امر سرزنش فرهنگی و اجتماعی افراد مبتلا به آن بهترین روش برخورد خواهد بود. فردی که توسط جامعه طرد و کنار زده شود بزرگترین مجازات را تحمل خواهد کرد.

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

باعث می‌شود که سیاست‌ها و قوانین بهتر و کارآمدتر تدوین و اجرا شوند، منافع ملی و مصالح عمومی محفوظ بمانند، تعارضات و اختلافات کاهش یابند، هماهنگی و یکپارچگی در مواجهه با چالش‌ها و تهدیدات افزایش یابد و اعتماد عمومی تقویت شود. به نظر من، مهم‌ترین تجلیگاه این همراهی و همکاری، رعایت اصول و مقررات قانونی است که برای تنظیم روابط بین قوا و دستگاه‌ها وضع شده‌اند. این اصول و مقررات شامل سیاست‌های کلی نظام، قانون اساسی، قوانین عمومی و خاص، آئین‌نامه‌ها و مصوبات مجلس و … می‌توانند اگر همه قوا و دستگاه‌ها از این چارچوب‌ها پیروی کنند و به همدیگر احترام بگذارند، به بهترین شکل با هم همکاری و همراهی کنند.

*مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

-کاهش اعتماد مردم به نمایندگان، از دست رفتن فرصت‌های پیشرفت و توسعه کشور، افزایش تعارضات و اختلافات بین قوا و دستگاه‌ها، ضعف در مقابله با چالش‌ها و تهدیدات داخلی و خارجی، انحراف از اصول و مقررات قانونی، سو استفاده از قدرت و ثروت به نفع شخصی و گروهی، بی‌توجهی به حقوق و نیازهای قشر محروم و مستضعف و از بین رفتن ارزش‌ها و فضائل اخلاقی جامعه

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

ارتباط تنگاتنگ با مردم از یک سو و تسلط کامل بر وظایف نمایندگی از سوی دیگر خواهد توانست نماینده را مردمی اما به دور از عوام‌زدگی قرار دهد. وقتی با مردم در ارتباط هستید و دقیق بر مشکلات آنان اشراف داشته و بر قوانین و برنامه‌های کشور آگاه باشید خواهید توانست نیاز مردم را به درستی پیگیری و نمایندگی کنید.

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

نماینده باید در قانون‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، به منافع کلی کشور و ملت ایران توجه کند و از تبعیض و تفاوت‌گذاری بین مناطق و قشرهای مختلف جامعه پرهیز کند.

نماینده باید با نمایندگان دیگر از مناطق مختلف کشور، همکاری و هماهنگی داشته باشد و از تعارضات و اختلافات ناشی از منافع محلی و گروهی خودداری کند.

نماینده باید در انجام وظایف نظارتی خود، به صورت عادلانه و بدون تبعیض، عملکرد دستگاه‌های اجرایی و قضائی را بررسی کند و از هرگونه تخلف و سو استفاده از قدرت و ثروت ملی، اعلام و اقامه حق نماید.

این موارد می‌توانند یک نماینده را در قبال همه مردم ایران مسئولیت‌پذیر کنند و از بخشی زدگی و تبعیض در مجلس جلوگیری کنند.

سوالات استانی:

*استان تهران با کمبود سرانه‌های آموزشی، ورزشی، فضای سبز و… در اکثر مناطق خود مواجه است، برای حل این معضل چه تدابیر عاجلی باید اندیشید؟

حضور فعال نهادهای انقلابی دارای منابع مالی جهت تأمین زیرساخت و فضای فیزیکی

-دعوت از سرمایه‌گذاران جهت تأسیس با روش خرید خدمات توسط دولت و نه خصوصی‌سازی

-سرمایه‌گذاری مشترک دولت و بخش خصوصی از طریق روش‌های متنوع تأمین مالی

-ایجاد مشوق‌های مالی به صنایع بزرگ مستقر در استان جهت سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های از جنبه مسئولیت اجتماعی شرکتی

*آلودگی هوا و فرسودگی حمل و نقل عمومی یکی از رایج‌ترین معضلات استان تهران است، برای حل این دو مساله چه برنامه‌ای دارید؟

-توسعه حداکثر حمل و نقل ریلی زیرسطحی (مترو) و روسطحی (قطار، تراموا و…)

-مجوز واردات به شرکت‌های حمل و نقل عمومی جهت واردات خودروهای برقی و هیبریدی و ایجاد مشوق‌های مالی لازم

-برقی‌سازی ناوگان موتور سیکلت

-دعوت از مشاوران بین‌المللی جهت بررسی و بازنگری جریان‌های ترافیکی، تعیین نقاط کور، تعیین نقاط اتصال ضروری، باز تعریف جریان معابر و…

*حاشیه نشینی و مهاجرت پذیری بالای تهران یکی از مسائلی است، که این استان و به خصوص شهر تهران را همواره با خود درگیر کرده است، این دو معضل چگونه مدیریت می‌شوند؟

-توسعه اقتصادی سایر استان‌ها با اولویت استان‌های با بیشترین مهاجرین در تهران

-تصویب بسته‌های مشوق اجتماعی-اقتصادی برای تقویت مهاجرت معکوس

-جدیت در اجرای قوانین معماری و شهرسازی و جلوگیری از ساخت ابنیه ناایمن و بی‌کیفیت در حاشیه

-تمرکززدایی جدی در خدمات عمومی از تهران و توسعه خدمات پرمخاطب در سطح کشور یا به صورت منطقه‌ای