اجرای پروژه گازرسانی به هجیج برای بسیاری غیرقابل باور بود

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملاقادر قادری بعد از ظهر چهارشنبه در آئین گازرسانی به ۷ روستای مرزی در شهرستان پاوه، اظهار کرد: اجرای پروژه گازرسانی به هجیج به دلیل سختیهای پیش راه و دشواری این کار برای بسیاری غیرقابل باور بود.
وی افزود: از دولت سیزدهم و استاندار کرمانشاه که برای این پروژه اهتمام داشتند متشکرم و مردم منطقه قدردان این خدمات هستند و آنرا با حضور گسترده خود در انتخابات نشان خواهند داد.
امام جمعه پاوه تصریح کرد: کتابی درباره خدمات ارزشمند جمهوری اسلامی در پاوه نوشتهام که آماده انتشار است.
وی ادامه داد: در زمان آغاز پروژه گازرسانی به روستای هجیج بسیاری از افراد عنوان میکردند گازرسانی از دل این کوهها امکان ندارد ولی با تلاش و با زحمت بسیار این پروژه بزرگ انجام شد.
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