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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۲۲:۰۸

فرماندار پاوه:

گازرسانی به هجیج یک عملیات جهادی بود

گازرسانی به هجیج یک عملیات جهادی بود

کرمانشاه- فرماندار شهرستان پاوه گفت: گازرسانی به هجیج یک کار حیاتی و در عین حال بسیار سخت بود که شرکت گاز آن را جهادی به انجام رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حیدری بعد از ظهر چهارشنبه در آئین افتتاحیه گازرسانی به ۷ روستا و یک واحد صنعتی شهرستان پاوه اظهار کرد: امروز یک خدمت ارزنده به مردم پاوه ارائه شد که موجب رشد و ترقی این منطقه خواهد شد.

وی با اشاره به خدمات بدون تبعیض نظام به تمام مناطق کشور، گفت: امروزه به دلیل خدمات زیربنایی نظام شاهد مهاجرت معکوس به روستاها هستیم.

فرماندار پاوه تصریح کرد: گازرسانی به ۲ روستای بالای ۲۰ خانوار شهرستان پاوه که بدون گاز هستند در حال اجراست و ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی ادامه داد: گازرسانی به هجیج یک کار حیاتی و در عین حال بسیار سخت بود که شرکت گاز آن را جهادی به انجام رساند.

حیدری در پایان از مدیرعامل شرکت گاز و سایر مسئولین که توانستند طی ۵ ماه از یک مسیر ۱۵ کیلومتری صعب العبور گاز را به روستای هجیج برسانند، تشکر و قدردانی کرد.

کد مطلب 6034376

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