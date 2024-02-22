به گزارش خبرنگار مهر، جلیل قدیمی صبح پنجشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری جشن نیکوکاری در شهرستان سرعین، اظهار کرد: همه ساله در آستانه سال نو، کمیته امداد جشن نیکوکاری را با هدف حمایت از خانواده‌های نیازمند برگزار می‌کند.

وی تصریح کرد: امسال نیز جشن نیکوکاری اواسط اسفندماه با مشارکت آموزش و پرورش، کمیته امداد و بسیج برگزار خواهد شد که قصد داریم امسال جشن استانی نیکوکاری را در شهرستان سرعین برگزار کنیم.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان اردبیل گفت: سال گذشته ۱۲ میلیارد تومان به این جشن مساعدت شد و امسال پیش‌بینی می‌کنیم این رقم به ۲۷ میلیارد تومان برسد.

قدیمی ظرفیت ۲۷۰ هزار دانش‌آموز در استان را به همراه معلمان و اولیای آنها در کمک به جشن احسان و نیکوکاری بی‌نظیر توصیف کرد و افزود: کمیته امداد پشتیبانی لازم را در مراحل جمع‌آوری و توزیع این کمک‌ها انجام می‌دهد اما قرار است با محوریت مدارس، خانواده‌های دانش‌آموزان بی‌بضاعت شناسایی و این کمک‌ها در اختیار آنها قرار گیرد.

وی هدف اصلی را فرهنگسازی در بین نسل آینده با محوریت برگزاری چنین آیین‌ها و جشن‌هایی توصیف کرد و ادامه داد: امیدواریم در قالب جشن استانی نیکوکاری، در شهرستان سرعین با همراهی خیران بتوانیم کمک‌های مناسبی را جمع‌آوری و در ایام پایانی سال تقدیم خانواده‌های بی‌بضاعت کنیم.

قدیمی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: از اواخر اسفند، ماه مبارک رمضان نیز شروع خواهد شد و کمیته امداد با اجرای پویش‌های مختلف تلاش خواهد کرد تا در این ایام با برپایی سفره‌های ساده افطاری و رویدادهای مختلف در صحنه حمایت نیازمندان حاضر باشد.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان اردبیل اضافه کرد: محوریت جمع‌آوری کمک‌های مردمی با مراکز نیکوکاری خواهد بود تا خود این مراکز در شناسایی و کمک به خانواده‌های نیازمند مساعدت‌های لازم را انجام دهند.